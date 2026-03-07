OCDH denuncia al menos 231 acciones represivas en Cuba en febrero

Getting your Trinity Audio player ready...

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) registró 231 acciones represivas contra la población civil en Cuba durante el mes de febrero, en medio de un escenario marcado por la crisis en la isla.

Según el informe mensual divulgado por la organización con sede en Madrid, estas acciones incluyeron 31 detenciones arbitrarias y alrededor de 200 abusos cometidos por las autoridades contra ciudadanos.

El reporte señala que una de las prácticas más utilizadas por el gobierno fue el cerco policial a las viviendas de activistas, con al menos 83 casos documentados durante el mes. También se registraron 25 amenazas, 25 actos de hostigamiento, 21 citaciones policiales y 32 abusos contra presos políticos y comunes.

Las provincias con mayor número de incidentes represivos fueron La Habana, Pinar del Río, Ciego de Ávila y Camagüey.

El jefe de estrategias del OCDH, Yaxis Cires, dijo a Martí Noticias que el ambiente represivo continúa marcando la vida cotidiana en la isla y afecta especialmente a quienes expresan críticas hacia el gobierno.

“Se mantiene el ambiente represivo y con él los mecanismos de vigilancia y control hacia cualquier expresión crítica de los ciudadanos sobre la situación socioeconómica que está viviendo el país”, afirmó.

Cires señaló además que la organización observa con preocupación un aumento en la agresividad de la respuesta estatal frente a las expresiones de inconformidad social.

“Nos preocupa también el aumento de la agresividad en la respuesta del régimen ante determinadas actuaciones que están ocurriendo”, advirtió.

El informe subraya que, mientras el país enfrenta un profundo deterioro económico y social, el gobierno mantiene lo que el Observatorio describe como un “inmovilismo político y económico”, acompañado de una política sistemática de control sobre la población.

Además, el OCDH llamó la atención sobre varios hechos ocurridos durante febrero que, según la organización, representan posibles violaciones graves de derechos humanos y cuyas circunstancias aún están bajo investigación.

El Observatorio advierte que la persistencia de estas prácticas represivas refleja la estrategia del gobierno de contener el creciente malestar social en un contexto de crisis prolongada, caracterizada por escasez de alimentos, apagones y deterioro de los servicios básicos.