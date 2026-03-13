Régimen excarcela a joven preso político del 11J tras conversaciones con el Vaticano

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Adael Jesús Leyva Díaz, un joven de 29 años preso desde las protestas del 11 de julio de 2021, fue excarcelado este viernes 13 de marzo bajo una licencia extrapenal.

Según dijo a Martí Noticias, su liberación formó parte de un proceso que incluyó a otros nueve prisioneros políticos, a quienes se les notificó formalmente que la medida respondía a una "decisión del presidente del país".

El jueves en la noche el Ministerio de Exteriores anunció la excarcelación de 51 prisioneros como parte de sus relaciones con el Vaticano.

Leyva Díaz, quien se encontraba recluido en la prisión del Combinado del Este, específicamente en el área de "Zona Cero" y relató que fue trasladado al campamento de trabajo correccional "La Lima", en Guanabacoa, para concretar su salida.

En ese lugar, las autoridades reunieron al grupo y les explicaron que, mientras algunos recibían la libertad condicional, otros salían bajo licencia extrapenal por disposición presidencial.

Respecto a la identificación de los beneficiados, Leyva Díaz confirmó que el grupo de personas liberadas junto a él está integrado exclusivamente por presos políticos, varios de ellos condenados por las protestas en la emblemática esquina de Toyo.

Entre los nombres que pudo confirmar se encuentran Ronald García Sánchez, Frank Aldama Rodríguez, Eduardo Álvarez Rigal y Jorge Vallejo Venegas, señalando que, aunque conoce al resto del grupo, no recordaba sus nombres completos en ese momento.

En cuanto a las condiciones de su licencia, a pesar de estar fuera de prisión, Leyva Díaz —quien padece de asma crónica y cumplió cuatro años y ocho meses de una condena original de 13 años por el delito de sedición— deberá cumplir con estrictas medidas de control gubernamental.

Según las instrucciones recibidas, tiene la obligación de presentarse a firmar ante las autoridades todos los viernes. Asimismo, se le exigió mantener un vínculo laboral obligatorio, ya sea mediante el Estado o por cuenta propia, como mecanismo de supervisión.

Adael Jesús Leyva Díaz había sido sentenciado por su participación en La esquina de Toyo, en La Habana, en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y, al momento de su salida, aún le restaban más de ocho años de condena por cumplir.