ONGs divulgan las primeras excarcelaciones en Cuba tras anuncio oficial

Getting your Trinity Audio player ready...

Organizaciones de derechos humanos han informado sobre algunas excarcelaciones en Cuba, en las últimas horas, luego que el régimen de La Habana anunciara que este mecanismo beneficiaría a 51 personas.

Un día después que el régimen de La Habana anunciara que en los próximos días excarcelaría a decenas de reclusos como parte de sus acuerdos con el Vaticano, se comienzan a conocer los nombres de los primeros beneficiados con la medida.

La organización Prisoners Defenders y Justicia 11J mencionaron el caso de Adael Jesús Leyva Díaz, liberado este 13 de marzo de 2026, bajo la figura de libertad condicional.

"Adael fue procesado por el supuesto delito de sedición. Su petición fiscal era de 21 años de privación de libertad, fue sancionado a 19 años y durante el recurso de casación la pena quedó en 13 años de prisión. Esta excarcelación parece inscribirse en el actual proceso de liberación de 51 personas privadas de libertad anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba el pasado 12 de marzo", dijo Justicia 11J.

En tanto, Prisoners Defenders indica que Ibrahín Ariel González Hodelin, de 26 años, condenado a 9 años, fue excarcelado de la Prisión Mar Verde, en Santiago de Cuba.

También Ariel Pérez Montesino, de 52 años, condenado a 10 años, fue liberado de la Prisión de Guanajay, en Artemisa.



La ONG menciona la salida de prisión de Juan Pablo Martínez Monterrey, de 32 años, quien cumplía una condena de 11 años en la Prisión de Trabajos Forzosos Ceiba 5, de Artemisa.

Prisoners Defenders incluye entre los excarcelados a Ronald García Sánchez, de 33 años, quien cumplía una condena de 14 años, en la Prisión de Trabajos Forzosos Toledo 2, em Marianao, La Habana.

En todos los casos, la ONG asegura que las condenas siguen vigentes y que el régimen de libertad condicional es una especie de "régimen carcelario-domiciliar".

"Aunque aún no se conocen las condiciones concretas de estas excarcelaciones, recordamos que un proceso similar desarrollado en el primer trimestre de 2025 consistió en el otorgamiento de beneficios penitenciarios condicionados y revocables, y no en amnistías ni indultos que implicaran la extinción total de las sanciones", precisó Justicia 11J.

Al momento de este anuncio, Justicia 11J documentaba un subregistro de 760 personas privadas de libertad por razones políticas en Cuba, mientras que Prisoners Defenders dijo esta semana que Cuba cerró febrero con 1.214 presos políticos.