ONG registra cifra récord de presos políticos en Cuba

El número de presos políticos en Cuba alcanzó en febrero una cifra récord, con un total de 1214 casos documentados por la organización Prisoners Defenders.

“Sólo en este mes, 28 nuevas personas, una al día, fueron encarceladas por motivos políticos, entre ellas, 23 hombres y cinco mujeres”, aseguró el presidente de esta ONG, Javier Larrondo.

La cifra “confirma que la represión sigue siendo una constante contra cualquier expresión de descontento” en Cuba, comentó.

Prisoners Defenders denuncia en su informe de febrero que el régimen persigue a cubanos que expresan su descontento social en la isla con carteles, grafitis y con publicaciones en redes sociales.

“Entre los nuevos casos documentados, predominan abrumadoramente los casos que han sido condenados simplemente por expresar opiniones políticas, por publicar mensajes típicos en redes sociales o incluso por pintar carteles y grafitis contra el régimen en espacios públicos”, apuntó Larrondo.

De acuerdo con el presidente de esta ONG, la vía legal que más están utilizando las autoridades para justificar largas condenas a prisión es el supuesto delito de “propaganda contra el orden constitucional” en Cuba.

Entre los casos detallados en el reporte de febrero destacan el de los influencers cubanos Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, creadores de El4tico; el de seis activistas de la Unión Patriótica de Cuba; el de Aniel Manuel Martín Barroso, profesor de la Universidad José Martí Pérez de Sancti Spíritus; el de Felipe Rodríguez Ledesma, de 68 años, detenido en Artemisa por circular en un triciclo con el cartel “NO MONTO NI CLARIAS NI CHIVATOS. SOLO HOMBRES LIBRES”; y el de 10 ciudadanos panameños vinculados al movimiento “Camino a la Democracia Pacífica de Cuba”.

Prisoners Defenders además registra el fallecimiento del preso político Luis Miguel Oña Jiménez, en la prisión Cuba Panamá, en Güines. El joven de 27 años era uno de los condenados por sedición tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021.