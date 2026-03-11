Sociedad civil debe estar en cualquier negociación sobre el cambio en Cuba (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

La sociedad civil dentro de la isla debería ser incluida en cualquier conversación y negociación para un cambio democrático, dijo el activista cubano Manuel Cuesta Morúa, en el foro "Quo Vadis Cuba 2026", celebrado este miércoles en el Instituto Interamericano para la Democracia, en su sede en Miami.

El presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, quien como otros activistas de la isla participó de manera virtual en el evento, aseguró que “la sociedad civil dentro de Cuba tiene una agenda fundamental para el cambio democrático".

El líder opositor cubano consideró que sus miembros deben "insertarse en cualquier proceso de conversación y negociación para que seamos los cubanos los que asumamos el protagonismo y la presión".

Juan Carlos Bermúdez, comisionado de Miami-Dade, dijo que el exilio tendría un rol clave, no solo apoyando económicamente una transición.

"El cambio en Cuba será complejo y complicado", señaló Bermúdez.

"Pero el papel de nosotros desde el exilio es también el de ayudar a reconstruir la cultura de la democracia entre la población cubana".

Raudel Collazo, rapero y activista, se refirió a los muchos cubanos dentro de la isla que estarían dispuestos a darle la bienvenida a una acción de los Estados Unidos que los ayude a alcanzar su libertad.

“Yo hablo directamente con cubanos dentro de la isla y me dicen: Raudel, lo que tengan que hacer, que lo hagan ya. Lo que vaya a pasar, que pase ya. Lo necesitamos porque Cuba está al límite”, aseguró el artista.

El historiador Marco Antonio Ramos consideró que Cuba llegó a la paralización casi total.

“Esto más tarde o más temprano va a conducir al caos y a una catástrofe sin precedentes. Sin embargo, después de eso, con la ayuda de Estados Unidos y de los países hermanos, Cuba va hacia la libertad”, apuntó.

Para Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, quien habló desde España, se abre una nueva esperanza para la libertad de Cuba pero respaldó el mantenimiento de la presión internacional contra el régimen de La Habana.

En un audio enviado al foro, el activista y director del Centro de Estudios de Convivencia, Dagoberto Valdés, llamó a que los cubanos participen de manera protagónica y activa en una transición democrática en la isla.

Iliana Lavastida, directora de Diario Las Américas, destacó que mientras las estructuras políticas del régimen sigue rígidas, hay una sociedad dentro de la isla que va cambiando, aunque a un muy alto costo.

“Existe una nueva generación que no vivió los grandes momentos ideológicos del siglo XX pero es una generación muy conectada al mundo a través del internet, las redes sociales y con la diáspora”, recoró Lavastida.

Darcy Borrero, periodista e investigadora, señaló que el verdadero desafío en Cuba será no sólo cambiar el sistema político. “Es liberar la energía de una sociedad que durante demasiado tiempo ha vivido en modo supervivencia”, apuntó.

El director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia, Carlos Sánchez Berzaín, alertó que únicamente el fin de la dictadura llevará a una libertad verdadera para Cuba.

El actual tasador de propiedades del Condado Miami-Dade y excalde de Miami, Tomás Regalado, resaltó la repercusión internacional hoy, en los grandes medios, del tema cubano.