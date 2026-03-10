El número tres de EEUU descarta envío de tropas a Cuba (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aseguró este martes en el sur de la Florida que no cree que haya necesidad de enviar tropas estadounidenses a Cuba.

Durante una conferencia de prensa en el retiro anual de los republicanos en Doral, fue cuestionado sobre si la Administración del presidente Donald Trump contemplaría un despliegue militar en la isla, en el escenario de un cambio de régimen.

“No creo que exista la necesidad. Tampoco creo que haya apetito para enviar tropas estadounidenses a Cuba”, respondió el republicano que ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión presidencial, después del vicepresidente.

“Algunas de estas cosas ocurren de manera orgánica. El sistema está en proceso de colapso porque es un régimen socialista, y esos experimentos nunca funcionan”, dijo al hacer referencia a la posible caída del régimen.

“Si llega a producirse un cambio de régimen allí, no necesitamos tropas estadounidenses en el terreno. Pienso que ocurrirá (cambio de régimen) y que quizá pronto estén conduciendo vehículos fabricados después de 1952, lo cual sería algo positivo”, agregó.

Las declaraciones del portavoz Johnson tuvieron lugar durante la Conferencia Republicana de la Cámara, que se reúne en la ciudad de Doral para definir su agenda legislativa para la próxima sesión del Congreso en enero de 2027 y afinar su mensaje de cara a las elecciones de medio término en noviembre.