Acusan a Cuba de vender las donaciones recibidas por México

La histórica relación de cooperación entre México y Cuba se encuentra bajo el foco del escrutinio internacional. Mientras la administración de Claudia Sheinbaum ha redoblado el envío de suministros a la isla a inicios de 2026, una investigación periodística y duras críticas desde Washington cuestionan el destino final de la ayuda humanitaria.

De acuerdo con un reporte de Azteca Noticias, productos básicos, específicamente granos y alimentos no perecederos, enviados por el gobierno mexicano con fines de asistencia gratuita estarían siendo desviados hacia la red de tiendas estatales administradas por la dictadura cubana.

La investigación sostiene que estos insumos, en lugar de entregarse a la población vulnerable, se exhiben en estantes de tiendas que operan exclusivamente en divisas extranjeras, quedando fuera del alcance de la mayoría de los ciudadanos cubanos que no tienen acceso a moneda extranjera.



La denuncia escaló rápidamente a la esfera política estadounidense. La congresista republicana María Elvira Salazar, reconocida crítica del sistema cubano, utilizó sus redes sociales para señalar que este patrón de comportamiento no es nuevo.



"No me sorprende en lo absoluto. Llevo años denunciándolo: por décadas, cualquier ayuda humanitaria enviada al régimen termina en manos de la élite castrista o revendida a precios abusivos al propio pueblo", sentenció Salazar.

La legisladora cubanoamericana añadió que La Habana transforma la "ingenuidad internacional" en un modelo de negocio para la cúpula militar, advirtiendo que los responsables "rendirán cuentas muy pronto".

Ante la creciente presión, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, descalificó tajantemente las acusaciones. El diplomático aseguró que la distribución de los suministros se realiza de forma transparente y arremetió contra la televisora mexicana por "no aportar evidencias".



“La mentira es de TV Azteca que, sin aportar pruebas porque no existen, acusa a las autoridades cubanas de vender la ayuda enviada”, aseveró Martínez.



El embajador fue más allá al vincular a los propietarios del medio con sectores que promueven el embargo económico de EEUU, señalando que son precisamente esas sanciones las que han asfixiado el suministro de combustible y servicios básicos en la isla.

A pesar de la polémica, México mantiene su apoyo a la isla con el envío de más de 814 toneladas de insumos básicos en febrero. Esta ayuda llega en un momento crítico para Cuba, golpeada por una severa crisis energética y escasez alimenticia.