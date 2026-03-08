"La liberación de Cuba está cerca", afirma senador Lindsey Graham

Getting your Trinity Audio player ready...

El senador estadounidense Lindsey Graham dijo en una entrevista este domingo con Fox News que "Cuba es la siguiente" y aseguró que la dictadura comunista de la isla tiene los días contados.

Durante su intervención en el programa "Sunday Morning Futures", Graham, uno de los aliados más cercanos del expresidente Donald Trump, reiteró declaraciones anteriores de que el régimen cubano se encuentra en una posición vulnerable, y anticipó que su fin se aproxima.

"Estoy en Miami ¿Ves esta gorra? ¡Cuba libre! ¡Manténganse atentos! La liberación de Cuba está cerca... Estamos marchando por el mundo, eliminando a los malos. Trump es el mejor Comandante en Jefe de todos los tiempos. Irán está cayendo y Cuba es la siguiente", afirmó el senador republicano por Carolina del Sur.

Es la más reciente de una serie declaraciones de Graham sobre la política exterior de la administración Trump hacia La Habana. A principios de este mes, señaló también a Cuba como el próximo objetivo de un cambio de régimen, tras la acción militar estadounidense en Irán.

"Cuba es el siguiente (...). Sus días están contados", dijo Graham durante una aparición en otro programa de Fox News.

Graham viene anunciando el fin de los días del régimen de La Habana desde la captura del dictador Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, cuando dijo que la extracción del exgobernante venezolano podría tener repercusiones para el poder en la isla.



"Maduro podría estar hoy en Turquía, pero está en Nueva York. Más vale que aceptes la oferta. Maduro solo puede culparse a sí mismo. Le dimos una salida. Él decidió desafiar a Trump y al ejército estadounidense, y ahora está en la cárcel (...). Sólo esperen lo de Cuba. Cuba es una dictadura comunista que ha asesinado a sacerdotes y monjas. Han abusado de su propio pueblo. Sus días están contados", sentenció entonces.

En una cumbre hemisférica este sábado celebrada en la ciudad de Doral, en el sur de la Florida, el presidente Donald Trump afirmó que el régimen en la isla está "en el final del camino, no tiene dinero ni petróleo, tiene una mala filosofía y ha sido malo desde hace mucho tiempo" y prometió encargarse de la situación.