Hermana de la jefa del imperio militar cubano vive en Florida y dirige empresas de inversiones

La hermana de la general que dirige el poderoso conglomerado militar cubano GAESA vive en Florida y aparece como gerente de empresas vinculadas al sector inmobiliario, según registros corporativos del estado.

Adys Lastres Morera, hermana de la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera — actual jefa del grupo empresarial de las Fuerzas Armadas cubanas — figura como directiva de al menos dos compañías registradas en Florida dedicadas a inversiones, de acuerdo con documentos oficiales revisados por Martí Noticias.

Fuentes verificadas indicaron que Lastres Morera llegó a Estados Unidos en enero de 2023 tras ser reclamada por su hijo, Ernesto Carvajal Lastres, ciudadano estadounidense.

Documentos de la Florida Division of Corporations muestran que Adys Lastres Morera figura como agente registrado y gerente de la empresa REMAS INVESTMENTS LLC, una corporación dedicada al sector inmobiliario en Florida.

Su nombre también aparece asociado como gerente en Santa Elena Investments LLC, una compañía con sede en Boca Ratón, Florida, registrada a nombre de Vicente Zamora.

Remas Investments LLC se presenta públicamente como una firma dedicada a inversiones inmobiliarias. En su sitio web corporativo la empresa asegura especializarse en la compra y venta de propiedades, asesoría para inversionistas y gestión de proyectos inmobiliarios.

La compañía afirma utilizar “inteligencia artificial y estrategias innovadoras” para maximizar la rentabilidad de las inversiones, ofreciendo servicios que incluyen la compra y venta de terrenos, casas, apartamentos y condominios en Florida.

Una familia conectada al poder militar en Cuba

“Adys Lastres Morera es hermana de la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, quien asumió la dirección del conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.) tras la muerte de su anterior jefe, Luis Alberto Rodríguez López-Callejas”, dijo el investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Luis Domínguez.

GAESA es considerado el núcleo económico del poder militar cubano. El conglomerado controla sectores estratégicos de la economía de la isla, entre ellos el turismo, el comercio minorista en divisas, las remesas, la banca, la logística portuaria y buena parte del comercio exterior.

A través de empresas como Gaviota, CIMEX, TRD Caribe, RAFIN y el Banco Financiero Internacional, el grupo militar gestiona gran parte de los ingresos en divisas del país. Investigaciones independientes estiman que su capital líquido podría superar los 18.000 millones de dólares.

“El anterior jefe de GAESA, Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, sancionado por Estados Unidos antes de su muerte, era el yerno de Raúl Castro y padre de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, nieto de Raúl Castro y figura influyente dentro del entorno empresarial vinculado al poder en Cuba”, agregó Domínguez.

Este conglomerado militar ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que implica la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con entidades vinculadas a la estructura empresarial de las Fuerzas Armadas cubanas.

Además, Washington considera que GAESA funciona como una red empresarial que financia directamente al aparato militar y de seguridad del régimen cubano.

Registros del Registro Público de Panamá, consultados anteriormente por medios independientes como Cubanet y ADN Cuba , muestran que la general Ania Guillermina Lastres Morera aparece vinculada a al menos seis empresas registradas en ese país, algunas relacionadas con inversiones inmobiliarias.

Del alquiler de propiedades en La Habana a la discreción en Florida

Antes de emigrar a Estados Unidos, Adys Lastres Morera se dedicaba al alquiler de propiedades en Cuba.

Un perfil verificado a su nombre en la plataforma Airbnb muestra que gestiona al menos tres propiedades en La Habana destinadas al alquiler turístico.

En ese perfil afirmaba trabajar en el “campo de la computación”, hablar inglés y disfrutar de la naturaleza, la música, el baile, la lectura y el buceo en Cuba. El perfil también indica que residía en Waipahu, Hawái, información que resultaba falsa, ya que en ese momento vivía en La Habana.

Entre las propiedades promocionadas aparecen:

Casa Verde Habana , ubicada cerca de la Plaza de la Revolución

, ubicada cerca de la Plaza de la Revolución Casa Presidente , un apartamento de 320 metros cuadrados descrito como de “lujo y comodidad” en un edificio del siglo XX

, un apartamento de 320 metros cuadrados descrito como de “lujo y comodidad” en un edificio del siglo XX La casa de mamá , otro apartamento ubicado en la estratégica zona de Paseo y la avenida Independencia



Durante su estancia en Cuba, Lastres Morera se mostró públicamente como simpatizante del sistema político cubano. Fotografías publicadas en redes sociales la muestran compartiendo con visitantes extranjeros vinculados a grupos de solidaridad con el régimen, e incluso participando en viajes organizados hacia Canadá con ese tipo de delegaciones.

Menor exposición pública tras llegar a EEUU

Desde su llegada a Estados Unidos, su presencia pública se ha reducido notablemente, eliminando sus perfiles en redes sociales. Fuentes cercanas a su entorno indicaron que Lastres Morera ha realizado viajes recientes a Cuba, El Salvador, Panamá y España.

En Panamá reside su sobrina Any Rodríguez Lastres , hija de la general Ania Guillermina Lastres Morera.

Tras la publicación en Martí Noticias de un reportaje sobre los viajes internacionales de su sobrina, Adys Lastres Morera, eliminó sus dos perfiles en la red social Facebook.

Martí Noticias intentó contactar a Lastres Morera para obtener su versión de los hechos mediante correo electrónico y llamadas telefónicas, pero hasta el cierre de este reportaje no había recibido respuesta.

“Mientras GAESA continúa bajo sanciones del Departamento del Tesoro por su papel en el control económico del régimen cubano y su estrecha relación con las Fuerzas Armadas, familiares directos de sus principales dirigentes han logrado establecerse en Estados Unidos y participar en negocios privados dentro del mercado estadounidense”, dijo Domínguez.