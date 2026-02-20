La hija de la jefa de GAESA hizo carrera en el Mariel y hoy es ejecutiva en Panamá

Getting your Trinity Audio player ready...

Any Rodríguez Lastres, hija de la actual jefa del conglomerado militar GAESA Ania Guillermina Lastres Morera, vive en Panamá, donde ha trabajado en el sector portuario y logístico integrándose a compañías internacionales.

Rodríguez Lastre inició su trayectoria laboral en la Terminal de Contenedores del Mariel (TC Mariel), uno de los enclaves logísticos más importantes del país.

Graduada de la Universidad de La Habana, comenzó en 2014 como Especialista Comercial, participando —según su perfil profesional— en la elaboración de presupuestos comerciales, containerización de cargas, captación de volúmenes y gestión de facturación.

Posteriormente, ascendió hacia áreas de Estrategia Comercial e Investigación de Mercados, involucrándose en estudios de mercado y análisis destinados a respaldar decisiones de alto nivel dentro del puerto.

El Mariel no es un destino menor dentro del aparato estatal. Se trata del principal proyecto logístico-industrial promovido por el Gobierno cubano en décadas, bajo estructuras estrechamente vinculadas al sector militar.

Su caso refleja la brecha evidente entre el discurso oficial y la práctica cotidiana de las élites vinculadas al poder que insisten en discursos de “resistencia” y sacrificio colectivo, mientras familiares de altos dirigentes continúan desarrollando carreras profesionales lejos de la crisis que golpea a la Isla.

Registros consultados indican que Rodríguez Lastres ha viajado a múltiples destinos internacionales, entre ellos, España, Portugal, Brasil, Bélgica, Francia, Suiza, Alemania y Singapur.

“Ahí ven los privilegios de esta nueva casta”, afirmó en entrevista con Martí Noticias el investigador Luis Domínguez. “¿Cuántos cubanos tienen el derecho y la capacidad de viajar por el mundo como la hija de una funcionaria del Gobierno?”.

El peso del apellido Lastres Morera

La trayectoria de Rodríguez Lastres adquiere mayor relevancia por el cargo de su madre. La general de Brigada Guillermina Lastres Morera asumió un papel central dentro de GAESA tras la muerte de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, considerado el arquitecto del emporio empresarial militar.

GAESA controla áreas neurálgicas como el turismo, comercio en divisas, infraestructura, logística portuaria y buena parte de los ingresos en moneda dura del país.

Domínguez subrayó además que la información sobre figuras del entorno de GAESA no es inaccesible.

“Pongan el nombre en Google y aparecen compañías, registros, vínculos. Aquí estamos hablando de dónde se esconde el dinero robado al pueblo cubano”, dijo.

“Antes hablaban de una casta. Pues aquí está de nuevo. Han cambiado los nombres, pero sigue siendo la misma estructura de privilegios", concluyó Domínguez.