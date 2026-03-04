Trasladado a prisión de máxima seguridad uno de los amotinados de Canaleta

Getting your Trinity Audio player ready...

Georkys Vargas Ramos, uno de los amotinados en la cárcel de Canaleta, en Ciego de Ávila, ha sido trasladado a una prisión de máxima seguridad en la provincia Camagüey, donde aún sufre las secuelas de los golpes recibidos el 19 de febrero.

El reo de 48 años fue transferido al penal "La 26", también conocido como "Kilo 8", dijo una fuente familiar que solicitó el anonimato por temor a represalias.

Esa persona relató a Martí Noticias, en una comunicación telefónica este miércoles, que Vargas Ramos manifestó sentir fuertes dolores en todo el cuerpo, tras la golpiza recibida durante el motín en Canaleta.

El prisionero herido fue primeramente internado en el hospital de la localidad de Morón, antes de ser enviado a Kilo 8.

"Está golpeado. Él mismo fue el que me lo dijo. Me dijo que le dolía el cuerpo entero", comentó.

"Está mejor pero tiene muchos golpes y mucho dolor en el cuerpo", agregó la fuente.

Esta misma semana, Isabel Ramos La O, madre de Vargas Ramos, había informado sobre el trasladado a Camagüey.

La señora defiende que su hijo no se encontraba participando en la revuelta.

Griselia Allen, la madre del preso político Eider Frómeta, dijo a Martí Noticias que su hijo le había comunicado recientemente el traslado de al menos otros dos prisioneros desde la cárcel de Canaleta hacia el centro penitenciario de Boniato, en Santiago de Cuba.

Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron que el levantamiento en la prisión fue reprimido con dureza. Prisoners Defenders y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas mencionaron el uso de "balas de goma", "gas pimienta", entre otros métodos violentos, que dejaron decenas de heridos.

El régimen de Cuba justificó el uso de la fuerza para aplacar el amotinamiento y aseguró que las autoridades restablecieron el orden "con racionalidad y determinación".

El Ministerio del Interior, horas después del alzamiento en la cárcel de Canaleta, dijo que el incidente había ocurrido en horas de la madrugada del 19 de febrero.

La información oficial no aclaró si hubo heridos o víctimas fatales como han apuntado diversas fuentes dentro y fuera del centro penitenciario.