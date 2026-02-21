Cuba justifica uso de la fuerza para aplacar amotinamiento en prisión de Canaleta

Getting your Trinity Audio player ready...

El régimen de Cuba justificó el viernes el uso de la fuerza para aplacar un amotinamiento en el Establecimiento Penitenciario provincial de Ciego de Ávila, de acuerdo a información publicada por el Ministerio del Interior, horas después del alzamiento en la cárcel de Canaleta.

Una nota oficial reconoce el incidente ocurrido en horas de la madrugada del 19 de febrero "que alteró el orden" y asegura que fuerzas del Ministerio del Interior restablecieron el orden "con racionalidad y determinación".

La información no aclara si hubo heridos o víctimas fatales como han apuntado diversas fuentes dentro y fuera del centro penitenciario.

Una de las demandas más reiteradas al régimen de La Habana en las útlimas décadas ha sido la de permitir el acceso de observadores independientes de derechos humanos a los juicios y a las prisiones y demás centros de privación de libertad en la isla.

El líder opositor José Daniel Ferrer García alertó en redes sociales sobre la intervención de "tropas antimotines armadas hasta los dientes" y dijo que las fuerzas represivas habían disparado balas de goma y "han aplicado gas pimienta en varios destacamentos".

La nota del Ministerio del Interior asegura que el levantamiento ocurrió cuando dos reclusos alteraron "la tranquilidad del sistema penitenciario" y anticipó que los responsables "recibirán el rigor de la legalidad socialista en beneficio de la seguridad colectiva".

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas indicó que varios reos habrían sido trasladados a hospitales con “heridas en la cabeza y lesiones por gas pimienta”, mientras ambulancias permanecían en los alrededores.

"Hemos recibido información de fuentes locales y de reclusos de esa prisión que nos confirman los videos que han estado circulando sobre la protesta", dijo el jueves a Martí Noticias Camila Rodríguez, directora de la organización.

Por su parte, el centro de asesoría legal Cubalex recordó que la prisión de Canaleta ha sido escenario de denuncias reiteradas por hambre y desvío de alimentos destinados a los reclusos, extorsión y otorgamiento de pases ilegales, prohibición de visitas y entrada de alimentos, falta prolongada de agua potable y brotes de enfermedades sin atención médica, golpizas y celdas de castigo en condiciones inhumanas, incluso contra reclusos con enfermedades crónicas.