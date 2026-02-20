Familiares de opositor en huelga de hambre inician ayuno en Santiago de Cuba 

Getting your Trinity Audio player ready...

Familiares del opositor Roilán Álvarez Rensoler, detenido desde el 30 de enero por la Seguridad del Estado, iniciaron este viernes un ayuno en Santiago de Cuba, en apoyo a la huelga de hambre que este mantiene desde hace 21 días.

Según indicó a Martí Noticias su hermana, Arianna Álvarez, la protesta tiene como objetivo principal reclamar su libertad.

La mujer dijo además que el jueves los familiares pudieron ver a Roilán en la unidad policial de Holguín conocida como Pedernales o “Todo el mundo canta”.

“Físicamente está bastante deteriorado. El médico tuvo una entrevista con nosotros los familiares y nos dijo que la situación de mi hermano está bastante crítica, que le preocupa muchísimo a él como médico”, señaló Alvarez.

“Nos dijo que su cuerpo está absorbiendo las grasas muy rápidamente, lo cual puede hacerlo perder la visión o su cerebro puede quedar dañado, el hígado también puede sufrir y sus riñones pueden acabar en una máquina de hemodiálisis”, alertó.

“Mi mamá, mi hermana y yo decidimos apoyar a Roilán en esta huelga de hambre, exigiendo su libertad. Nosotros decidimos comenzar el ayuno desde hoy y nada más tomaríamos agua. Pensamos hacerlo por diez días, que Dios va a permitir que antes nosotros podamos tener a mi hermano y podamos suspenderlo”, concluyó.

Álvarez Rensoler fue detenido el 30 de enero en el municipio de Mella, en la provincia de Santiago de Cuba, junto a Dariel Calderín Rensoler, Jorge Luis Hernández Haber y Jordán Méndez Martínez.

Según informó a nuestra redacción el líder opositor exiliado José Daniel Ferrer, la policía política los acusa de pintar carteles contra la dictadura en varias localidades de la provincia de Holguín como Marcané, Cueto y Alto Cedro, así como de manchar una valla que tenía el rostro de Fidel Castro en Birán, el lugar de nacimiento del dictador.

Ferrer inició el jueves una huelga de hambre por 72 horas en apoyo a los presos políticos cubanos y en particular a Álvarez Rensoler.

“En solidaridad con Roilán, con mi hermano Félix Navarro y Saily Navarro, y los presos políticos que sobreviven en condiciones terribles en las cárceles del régimen; en solidaridad con todas las víctimas de la represión ahora mismo en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila”, explicó a nuestra redacción.

(Con reporte de Ivette Pacheco)