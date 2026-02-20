"Vi varios ataúdes salir de la cárcel": dice familiar de un preso tras motín en Canaleta

Getting your Trinity Audio player ready...

El familiar de un preso en la cárcel de Canaleta, en la provincia de Ciego de Ávila, dijo a Martí Noticias que había visto varios ataúdes salir del penal tras el motín que protagonizaron los reclusos para protestar por las malas condiciones y los abusos por parte de los oficiales a cargo.

Según la fuente, que prefirió no ser identificada por temor a represalias, al menos siete cajas salieron desde el interior de la prisión, así como ambulancias con personas heridas.

Otra fuente, de dentro del penal, informó a Martí Noticias que se desconoce el paradero de seis internos desde el amotinamiento y que los reclusos trasladados a la enfermería presentan fracturas de cabeza, costillas y golpes en el rostro.

Asimismo, precisó que los internos permanecen encerrados bajo vigilancia desde el suceso y confirmó el uso excesivo de la fuerza durante la revuelta.

El familiar de un interno también explicó que el amotinamiento se originó en el Destacamento 2, tras una protesta de un recluso de 20 años, quien había escrito en una sábana Patria y Vida y SOS exigíendo alimentos y libertad.

"Dijo Patria y Vida, libertad, comida y que los estaban matando de hambre, después que le habían dado la comida a ellos. Le dieron una mano de golpe para matarlo y lo metieron en celda”, relató.

“Me dijo, refiriéndose a una persona dentro de la prisión, que Jean Carlos se había ahorcado y que a raíz de eso, los demás presos se amotinaron, todo el mundo, la prisión entera”.

En la mañana del jueves se desplegó un operativo para controlar el levantamiento, según afirmó la testigo que acudió al penal tras conocer lo sucesos. "Empezaron a salir ambulancias, muchas ambulancias y después salió el carro fúnebre”, dijo.

"A los familiares nos desplazaron a una circunvalación ubicada más o menos a un kilómetro del lugar, desde donde se escuchaban a los reclusos gritando “Patria y vida”, “Libertad” y “Viva Trump, abajo Díaz-Canel”, explicó.

El familiar indicó además que los presos han hecho intentos para volver a protestar pero ha sido imposible por la gran cantidad de guardias que se encuentran custodiando cada destacamento.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron lo ocurrido durante el motín. Entre ellas, la ONG Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, que publicó una alerta en sus redes sociales expresando una “profunda preocupación” por lo sucedido.

"Estamos profundamente preocupados por lo que está sucediendo desde anoche. Hemos recibido información de fuentes locales y de reclusos de esa prisión que nos confirman los videos que han estado circulando sobre la protesta", dijo el jueves a Martí Noticias Camila Rodríguez, directora de la organización.

El centro de asesoría legal Cubalex recordó por su parte que la protesta "ocurre en un contexto prolongado de hambre, insalubridad, negación de atención médica, castigos y represalias contra quienes denuncian abusos y las condiciones extremas que se viven dentro del penal".

"Según nuestro monitoreo, la prisión de Canaleta ha sido escenario de denuncias reiteradas por: Hambre y desvío de alimentos destinados a los reclusos, extorsión y otorgamiento de pases ilegales, prohibición de visitas y entrada de alimentos, falta prolongada de agua potable y brotes de enfermedades sin atención médica, golpizas y celdas de castigo en condiciones inhumanas, incluso contra reclusos con enfermedades crónicas", recoge el comunicado de la organización.