Familiares de un preso desaparecido tras el motín en Canaleta exigen respuestas

Familiares de Georkis Vargas Ramos, un recluso que cumple su condena en la prisión de Canaleta en Ciego de Ávila, están desesperados luego de perder el contaco con él tras el motín la semana pasada en ese penal.

Su hermana, Daimara Jorrín Ramos, declaró a Martí Noticias que la incertidumbre persiste casi una semana después de los hechos.

“Una gente dicen que está en Boniato, prisión en Santiago de Cuba; otros que está en el hospital de Morón, entubado. En conclusión, no sabemos nada concreto”, denunció.

Según dijo, han intentado obtener información vía telefónica debido a la crisis del transporte en Cuba, que no les permite moverse ni siquiera en la misma provincia, pero no han logrado comunicarse con el hospital de Morón.

“No cogen el teléfono allí y estamos esperando a ver si podemos trasladarnos hasta allí”.

También contactaron al jefe de la prisión de Canaleta, pero "no nos da respuesta, nos dice que no sabe nada ni de él ni de ninguno, y nos cuelga el teléfono", afirmó Jorrín.

Asimismo, precisó que han hablado con familiares de otro prisionero de apellido Archibal, quienes tampoco conocen el paradero de su pariente.

Vargas Ramos cumple una condena de 25 años por el delito de cohecho, según su hermana.

Una fuente del penal a la que contactamos indicó que Vargas Ramos y otros tres internos se encuentran desaparecidos. Entre las hipótesis se maneja el traslado a la unidad de instrucción penal conocida como “el Técnico” en Ciego de Ávila, el ingreso en el hospital de Morón o el envío a otra cárcel del país.

Días antes, la madre del recuso grabó un video en el que denunciaba los hechos. "¿Quién me va a explicar a mi dónde está mi hijo?", preguntaba. "Llamé al jefe de la prisión y me dijo que no sabía nada y que no lo molestara más".

El exprisionero político José Daniel Ferrer ha estado denunciando el caso de Vargas Ramos, a quien identifica como miembro de la organización opositora Cuba Primero.

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas reportó el traslado de varios reos a centros hospitalarios con heridas en la cabeza y lesiones por gas pimienta tras la represión de los guardias en el motín.

El viernes, el Ministerio del Interior (MININT) publicó una nota oficial confirmando que el 19 de febrero ocurrió un "incidente que alteró el orden en el establecimiento penitenciario de Ciego de Ávila", sin ofrecer detalles.

El centro de asesoría legal Cubalex señaló que la prisión de Canaleta acumula denuncias previas por falta de alimentos y agua, negación de atención médica, uso de celdas de castigo y agresiones físicas contra los internos.