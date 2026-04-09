Hermana de influencer cubana denuncia amenazas del régimen durante viaje a La Habana

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Elmis Rivero Silvente, hermana de Anna Sofía Benítez Silvente, la joven cubana creadora digital conocida por su perfil Anna Bensi y víctima de la represión del régimen por sus videos en redes sociales sobre la realidad de la isla, denunció que en un interrogatorio en la isla este 9 de abril, horas antes de regresar a Miami, la Seguridad del Estado la amenazó con que a su hermana le ocurriera algo.

“Me sentí amenazada. Me trataron super mal. Me amenazaron con Sofía. Me dijeron que si yo no tenía miedo de que a mi hermana le pasara algo”, declaró Rivero a Martí Noticias a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo proveniente de La Habana.

Elmis, ciudadana americana, viajó a Cuba con sus dos hijos durante cuatro días para visitar a Anna Sofía y a su mamá, pero fue citada a las 8:30 de la mañana de este 9 de abril a la Unidad de Extranjería en la calle 20, entre 5ta y 7ma, en Playa, La Habana, para una supuesta revisión de su pasaporte cubano.

“La citación fue para supuestamente revisar mi pasaporte cubano, que iban a ser solo 15 minutos. Pero fue más de una hora”, aseguró Rivero. “No fue por el pasaporte. Fue la Seguridad del Estado por el tema de mi mamá y mi hermana”.

De acuerdo con la hermana de Anna Sofía Benítez, en esa citación le retuvieron el pasaporte y no querían que hiciera la entrevista con los niños, a quienes tuvo que dejar en las afueras de la unidad con su mamá.

“¿Usted no ha visto las noticias? Trump va a invadir Cuba. El primer misil va a ir para su casa”, contó Elmis a Martí Noticias lque le dijeron oficiales de la policía política en el interrogatorio.

Rivero estuvo presente en la visita que hizo esta semana a casa de su hermana y su madre en Alamar, Mike Hammer, jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba.

“Ellos me acusaron de que yo había citado a Hammer a la casa. Y me preguntaron si él estaba incitando a la juventud a salir para la calle en Cuba. Les dije que no, que fue una visita de cortesía”, afirmó.

Sobre el encuentro con Hammer, la hermana de Anna Sofía Benítez declaró que el diplomático estadounidense “es una persona estupenda, fantástica y educada, que escuchó mucho a mi hermana y se preocupó por la situación que ambas estaban enfrentando”.

Elmis Rivero comentó que en el interrogatorio los oficiales de la Seguridad del Estado le preguntaron si su hermana estaba buscando visa para Estados Unidos.

“Yo les dije que no, que mi hermana no estaba buscando visa”, aseveró.

Rivero denunció que en los cuatro días que visitó a su familia en Cuba, vio la vigilancia que sufren por parte de la Seguridad del Estado.

“Desde que mi mamá y mi hermana salen de la casa, unos muchachos están siempre detrás de ellas. Muchachos que no pasan de 16 y 17 anos de edad. Seis y siete detrás de ellas, oyendo música alta, de reguetón, riéndose y hablando”, explicó.

La hermana de Anna Sofía también confirmó que la joven influencer cubana y su madre llevan días sin conexión, incomunicadas totalmente.

“Le tumbaron la conexión de Whatsapp a Anna Sofía supuestamente porque había intentado entrar varias veces y ella no había entrado”, denunció.

Elmis Rivero contó a Martí Noticias que la represión del régimen se siente en el barrio donde ambas viven. “Estoy muy preocupadas por ellas. Y más ahora que pude verlas”, declaró.