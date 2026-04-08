Jefe de Misión de EEUU en Cuba se interesa por situación de jóvenes de El4tico (VIDEO)

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El jeje de misión en la embajada de EEUU en La Habana, Mike Hammer, se interesó por la situación de los jóvenes Kamil Zayas y Ernesto Ricardo, integrantes de proyecto audiovisual El4tico, detenidos por la Seguridad del Estado en febrero pasado por publicar contenido crítico contra el régimen en redes sociales.

A través de una llamada telefónica con Doris Santiesteban, esposa de Ernesto, Hammer le expresó el apoyo de EEUU a su causa. “Seguiremos insistiendo que se respete la libertad de expresión y pensamiento y que se libere a todos los que están injustamente detenidos”, escribió la embajada junto a un video en la red social X.

Durante la comunicación, Doris informó que hasta el momento nada de lo que ha intentado la familia para liberar a los jóvenes ha resultado. “El cambio de medida cautelar, una queja, todo lo han denegado”, precisó. A una pregunta de Hammer sobre el estado físico de los jóvenes, aseguró que “están delgados, están flacos”.

El diplomático estadounidense dijo que “por parte de la Embajada de EEUU y también de Washington estamos muy preocupados por ellos” y destacó que continuarán insistiendo en que “deberían ser liberados, al igual que todos los presos políticos”.



“Que sepan que siempre estamos pensando en ellos”, concluyó Hammer.

Doris agradeció, tanto al jefe de la misión diplomática como a la embajada de EEUU en La Habana “por el apoyo y la solidaridad”.



El pasado 6 de febrero, los integrantes del proyecto audiovisual independiente El 4tico fueron arrestados en un operativo de la Seguridad del Estado y la policía en la ciudad de Holguín, en el cual también les confiscaron computadoras, teléfonos y cámaras que usaban para producir contenidos.

Una semana después, la Fiscalía Provincial de Holguín informó que investigaba los delitos de “propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir” en el caso de los miembros de “El4tico”, a quienes “aseguró con la medida cautelar de prisión provisional”.

La detención de los comunicadores ha generado una ola de reacciones internacionales, entre las cuales han destacado las declaraciones de los congresistas cubanoamericanos Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, además del pronunciamiento del Departamento de Estado.

En un video donde denuncia el arresto de los jóvenes y publicado en su cuenta en X, Giménez aseguró que estos casos evidencian la naturaleza represiva del régimen cubano y reiteró que encarcelar a dos jóvenes por opinar en redes sociales demuestra por qué el pueblo cubano merece la libertad.

Entretanto, el legislador Díaz-Balart afirmó que “esto es lo que hace la dictadura corrupta, cruel y asesina en Cuba: encarcela a sus propios ciudadanos simplemente por expresar sus opiniones. ¡La libertad de expresión nunca debe ser un delito!”, agregó en su cuenta oficial en X.

“El régimen ilegítimo cubano continúa con sus actos diarios de represión y abusos. Detuvo a Kamil Zayas Pérez y a Ernesto Ricardo Medina en Holguín, por alzar la voz contra la mala gestión económica de la dictadura”, escribió en la red social X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.