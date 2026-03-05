“No dejen de luchar por los presos políticos”, pide la esposa de uno de los jóvenes de El4tico

Getting your Trinity Audio player ready...

Doris Santiesteban, esposa de Ernesto Ricardo Medina, pidió a la comunidad internacional que no olvide el caso de su esposo y de su amigo Kamil Zayas Pérez, dos jóvenes detenidos en febrero en la provincia de Holguín por los videos que publicaban sobre la realidad cubana.

“No dejen de luchar por los presos políticos”, dijo Santiesteban. “Son derechos por los que nunca debemos dejar de pelear”.

Medina y Zayas son los creadores del proyecto audiovisual independiente El4tico y fueron arrestados el 6 de febrero por agentes de la Seguridad del Estado. Ambos enfrentan acusaciones de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir, cargos que podrían acarrear hasta nueve años de prisión.

Santiesteban defendió que los dos jóvenes solo ejercían su derecho a expresar sus opiniones en los videos que grababan en un pequeño espacio de su casa, al que llamaban “El4tico”.

“Ellos no hicieron nada más que dar su opinión, como lo hace cualquier persona en una esquina o en un parque”, afirmó.

Desde la detención, la esposa de Medina ha intentado activar distintos recursos legales dentro del sistema judicial cubano, entre ellos un recurso de habeas corpus y varias apelaciones.

“La respuesta que recibimos es que el caso sigue en investigación”, explicó.

Medina y Zayas permanecen recluidos en el Centro de Instrucción Penal de Holguín y hasta ahora no se ha fijado una fecha para el juicio.

La policía arrestó al joven enfrente de la niña

Doris Santiesteban dice que desde el arresto la parte más difícil ha sido lidiar con las preguntas de su hija pequeña, quien presenció el momento en que la policía se llevó a su padre.

“La niña vio cuando entraron los policías y cuando se llevaron a su papá esposado. Todos estamos muy afectados, incluyendo a la niña”.

Según contó, la menor pregunta con frecuencia por su padre y a veces incluso ha dejado de comer porque lo extraña. “Ella sabe que se siente mal porque extraña a papá, pero es una niña y no entiende lo que está pasando".

Para ella, ver cómo su hija enfrenta esa ausencia ha sido uno de los golpes más duros.

“Chocar con eso y que la niña también choque con eso es muy duro”, afirmó. “Por eso yo solo pido que se pongan la mano en el corazón y revisen el Código Penal, porque ellos no hicieron más que dar su opinión, como lo hace cualquiera en una esquina o en un parque”.

Santiesteban describe a Medina como una persona profundamente solidaria y creyente. “Él siempre ha sido muy bondadoso, sufre también por lo ajeno y siempre está dispuesto a ayudar”, afirmó.

Según dijo, su fe religiosa ha sido una fuente de fortaleza incluso en la cárcel. “Yo siento que él ahí adentro se siente acompañado de Jesús, que eso le da paz”.

Desde su detención, Santiesteban asegura que la sensación dominante en la familia ha sido la impotencia.

“La parte más difícil es la impotencia, no saber qué hacer ni cómo ayudar”, dijo. “La casa se siente vacía y la niña también lo siente”.