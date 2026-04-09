“Es una joven valiente”: Hammer visita a influencer Anna Bensi y su madre

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El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, visitó en su vivienda en Alamar a la creadora de contenidos Anna Sofía Benítez Silvente y su madre Caridad Silvente, quienes han enfrentado en las últimas semanas una feroz campaña por parte del régimen cubano.

Conocida en las redes sociales como Anna Bensi, la cubana de 21 años permanece en reclusión domiciliaria, con restricciones de movimiento que le impiden salir del país y viajar entre provincias sin autorización previa, mientras espera por un proceso penal llevado en su contra, junto a su madre.

“Fue un gran gusto por fin conocer a Anna Sofía Benítez y su mamá. Me contaron sobre su situación y que se encuentran bajo reclusión domiciliaria”, escribió este jueves Mike Hammer en la cuenta oficial de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana.

“Sofía me dijo que lo único que ha hecho es expresar sus ideas, su fe, y sus aspiraciones como cubana que ama su patria. Es una joven valiente que dice las cosas como son. Es de admirar”, agregó el diplomático, cuyo trabajo en Cuba ha estado caracterizado por el contacto directo con el cubano de a pie.

En un vídeo de Cubanet compartido por la Embajada estadounidense en La Habana, la joven dijo sentirse feliz “y si eso de ser influencer embulla a otras personas a que se expresen y digan las cosas sin miedo, defendiendo la verdad a toda costa, aun sabiendo que puede tener consecuencias, bienvenido sea”.

En el intercambio, el jefe de la misión diplomática de EEUU en Cuba le confesó que no sabía si la visitaría, pues no quiere causarle ningún problema. “Le digo siempre a la gente que si quieren invitarme a visitarlos voy, pero lo último que quiero es que tengan problemas”, agregó.

“¡Ya qué más problemas!”, le respondió Anna Bensi con una sonrisa.

En el encuentro, Hammer le entregó a la joven una pequeña reproducción de la campana de la libertad, cuya original está situada en el Parque Histórico Nacional de la Independencia en Filadelfia, Pensilvania. “Estamos celebrando 250 años de libertad en los Estados Unidos”, le comentó al darle la réplica.

Anna Sofía Benítez es una joven cristiana que produce contenidos para redes desde su apartamento en el reparto Alamar, al este de La Habana. En días pasados, un agente del Ministerio del Interior se acercó a su casa para entregar una citación a su madre, Caridad Silvente, por los videos de Anna Sofía.

El momento de la entrega fue grabado por la joven, lo cual generó amenazas hacia su mamá durante el interrogatorio, donde le informaron que le abrirían un proceso penal por filmar al policía que le entregó la citación. Ahora ambas enfrentan una pena de hasta cinco años, en caso de ser halladas culpables.

Este jueves, el congresista por Florida Mario Díaz-Balart agradeció en la red social X a Mike Hammer “por su compromiso firme e incansable con la causa de la libertad y por su solidaridad con el pueblo cubano”. Sobre Anna Bensi aseguró que “es un ejemplo de la lucha del pueblo cubano por su libertad”.