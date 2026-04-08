“El régimen cubano está destinado a caer”, afirma la Casa Blanca

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La secretaria prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró este miércoles en su encuentro con los medios que el régimen cubano “está destinado a caer”, al hacer referencia a recientes declaraciones del presidente Donald Trump asegurando que “Cuba es la próxima”.

“Creo que cuando el presidente Trump dijo eso se refería a que el régimen cubano está destinado a caer. El país se encuentra en una situación muy débil, claramente en lo económico y en lo financiero. El pueblo cubano está cansado de su Gobierno, como es natural”, aclaró la funcionaria.

Según ha trascendido, desde hace semanas tienen lugar conversaciones entre la Administración Trump y personas cercanas al poder en la Isla, que no se han revelado. “Estas discusiones continúan dándose al más alto nivel de nuestro Gobierno”, aseguró Leavitt este miércoles.

En más de una ocasión, el presidente Trump ha mencionado que “Cuba es la próxima”. La primera vez fue el pasado 27 de marzo, durante un evento de inversionistas en el Faena Hotel & Fórum en Miami Beach, Florida. “Y Cuba es la próxima, pero hagan como que no dije eso”, dijo.

Luego, a bordo del Air Force One, el presidente estadounidense reiteró la frase “Cuba es la próxima”, al responder a la pregunta de una periodista. “Sí, es la próxima. Cuba es un desastre. Es un país fallido. Van a ser los próximos. En un corto período de tiempo, va a colapsar. Y nosotros estaremos ahí para ayudar”, abundó.

En esa ocasión, Trump aseguró que “si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema con eso. Ya sea Rusia o no. Cuba está acabada. Tienen un mal régimen. Tienen un liderazgo muy malo y corrupto. Y, reciban o no un barco de petróleo, no va a importar”, agregó.

La Administración Trump ha incrementado las presiones contra La Habana, para responsabilizarla por la falta de libertades y la ineficiencia de un sistema económico incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la población, que sufre de largos apagones y la carencia de alimentos y medicinas.