"Cuba es lo próximo" dice Trump en Miami

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"Cuba es el siguiente" dijo el presidente Donald Trump cuando clausuró este viernes la Cumbre Iniciativa de Inversión Futura (FII), un encuentro de tres días que se celebró en el Faena Hotel and Forum de Miami Beach.

El presidente dedicó gran parte de su discurso a celebrar las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela e Irán y fue entonces cuando mencionó lo que ocurriría con Cuba.

"Cuba es el siguiente... hagan como que no lo dije, por favor, finjan que no lo dije, por favor, por favor, por favor, medios, por favor, no presten atención a ese aviso, muchas gracias", bromeó para volver a repetir que "Cuba es el siguiente".

"Así que a pesar de la cerradura de los demócratas radicales de izquierdas, continuaremos defendiendo las fronteras soberanas de los Estados Unidos de América y defenderemos a nuestros aliados", declaró el presidente en su segunda participación en la cumbre con sede en Miami, organizada por el FII Institute y respaldada por el fondo soberano de Arabia Saudita.

También en el día de hoy el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, abordó la situación en Cuba.

"Es necesario cambiar el sistema que rige el país y cambiar el modelo económico que este sigue. Ese es el único camino a seguir si Cuba desea un futuro mejor. Hemos expresado esto de manera clara y reiterada a lo largo de muchos años, y tal vez ahora exista la oportunidad de lograrlo. Ya veremos", afirmó.

El jefe de la diplomacia estadunidense advirtió a los periodistas: "Cualquier información sobre la isla que no venga de mí o del Presidente es mentira, porque somos los únicos que estamos trabajando en eso. Todas esas fuentes que les están dando información sobre Cuba no saben nada. Les prometo que no tienen ni idea de qué está ocurriendo".