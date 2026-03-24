Tony Costa: “Estamos en la antesala de la libertad de Cuba”

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El empresario cubanoamericano Tony Costa aseguró que Cuba atraviesa un momento decisivo y afirmó que el fin del sistema comunista podría estar más cerca de lo que muchos imaginan.

“Estamos en la antesala de la libertad de Cuba. Yo estoy convencido de que sí, que ya viene… y viene rápido”, dijo Costa en entrevista con el programa Cuba al Día, de Martí Noticias.

Costa, quien formó parte de la Brigada 2506 durante la invasión de Bahía de Cochinos, ha dedicado décadas a la causa del exilio cubano. Sin embargo, su trayectoria también incluye una destacada carrera empresarial en Estados Unidos, donde construyó una de las compañías más importantes en la producción de plantas ornamentales.

De Cuba al éxito empresarial

El empresario relató que llegó a Estados Unidos en 1957 para estudiar, antes del triunfo de la Revolución. Posteriormente, su familia se exilió tras los cambios políticos en la isla.

“Eso es lo que se puede hacer cuando el sistema te permite crecer sin intervención del gobierno”, explicó. “Y eso es lo que queremos para la nueva Cuba”.

Costa destacó que el modelo económico estadounidense le permitió desarrollarse plenamente, una oportunidad que —según dijo— debería replicarse en una futura Cuba democrática.

“He pospuesto la muerte”

Durante la entrevista, Costa expresó su compromiso personal con la causa cubana en términos contundentes.

“He pospuesto la muerte hasta que no vea a Cuba libre”, afirmó. “Estoy seguro de que voy a ver a Cuba libre antes de morir”.

El empresario insistió en que el momento actual presenta condiciones únicas, marcadas por la crisis económica en la isla y los cambios en la política de Estados Unidos hacia La Habana.

Un momento “diferente”

Costa atribuyó el actual escenario a lo que describió como un cambio en el enfoque de Washington.

“Hay un nuevo sheriff en el pueblo”, dijo, en referencia a la política del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. “La política correcta casi siempre da resultados correctos”.

El empresario consideró que el régimen cubano enfrenta una presión creciente y que sus opciones se reducen a aceptar cambios o enfrentar consecuencias más severas.

La transición: “hacerlo bien”

Más allá del fin del sistema actual, Costa advirtió sobre la importancia de una transición ordenada.

“Los que crearon el problema no son los llamados a resolverlo”, señaló. “Hay que asegurarse de que la nueva Cuba le dé a todos los cubanos la misma oportunidad”.

En ese sentido, subrayó la necesidad de aprender de las experiencias de Europa del Este, donde —según explicó— los países que implementaron reformas estructurales lograron mejores resultados.

Reconstrucción y emprendimiento

Costa se mostró optimista sobre la capacidad de recuperación de Cuba, apoyándose en lo que describió como el espíritu emprendedor del cubano.

“El sistema hace al hombre”, afirmó. “Si creamos el sistema correcto, el desarrollo va a ser rápido”.

Como ejemplo, mencionó programas de microcréditos impulsados desde el exilio que han tenido altos niveles de éxito dentro de la isla.

“El espíritu emprendedor del cubano es innato”, añadió.

“Esto viene rápido”

El empresario concluyó con un mensaje dirigido a los cubanos dentro de la isla, a quienes pidió mantener la esperanza.

“Que tengan fe… esto viene y viene rápido”, dijo. “No estamos hablando de años”.

Costa reiteró su convicción de que Cuba se encuentra en un punto de inflexión histórico, en medio de una crisis económica, energética y social sin precedentes en décadas.