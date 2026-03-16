Jorge Mas: 2026 es el año de la libertad de Cuba

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Tras un encuentro reciente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, el empresario cubanoamericano y líder del exilio, Jorge Mas Santos, considera que 2026 marcará el comienzo de la libertad de Cuba.

En una entrevista exclusiva con Martí Noticias, Mas Santos afirmó que el gobierno estadounidense mantiene un compromiso firme con la libertad del pueblo cubano y descartó que Washington esté buscando un acuerdo que permita la continuidad del régimen en la isla.

“Mi mensaje al pueblo cubano hoy es que se acerca el día de la libertad de nuestra patria. Va a suceder en el 2026”, dijo el empresario, quien preside la Cuban American National Foundation, una de las organizaciones más influyentes del exilio cubano en Estados Unidos.

Encuentro con Trump en la Casa Blanca

Mas Santos explicó que durante el encuentro con Trump, al que también asistió el secretario de Estado, Marco Rubio, se discutieron temas relacionados con Cuba, la democracia en la isla y la necesidad de apoyar al pueblo cubano.

El empresario calificó la reunión como “muy especial” y dijo haber visto en Trump una convicción clara sobre la necesidad de ayudar a los cubanos a alcanzar su libertad.

“Encontré en el presidente de los Estados Unidos un hombre con una convicción total por poder ayudar al pueblo cubano a alcanzar su libertad”, afirmó.

Según Mas Santos, las conversaciones privadas con el presidente y con Rubio le dieron “optimismo y esperanza” sobre el futuro político de la isla.

“No habrá un acuerdo que mantenga al régimen”

Durante la entrevista, también respondió a las preocupaciones de sectores del exilio que temen que Washington pueda negociar con La Habana un acuerdo que mantenga al régimen en el poder a cambio de reformas económicas.

“Yo estoy tranquilo con que no va a ser un arreglo que permita la continuidad de un régimen asesino que, en definitiva, es un Estado fallido”, aseguró.

El empresario sostuvo que cualquier cambio real en Cuba debe incluir elecciones libres, respeto a los derechos humanos y un estado de derecho que garantice libertades políticas y económicas.

El “milagro económico” de una Cuba libre

Mas Santos también habló sobre las perspectivas económicas de una eventual Cuba democrática y afirmó que el país podría experimentar una rápida reconstrucción.

“Lo que se va a conocer en la historia como el milagro cubano”, dijo al describir el potencial económico de la isla.

Según explicó, la inversión internacional y el capital de la diáspora podrían movilizar entre 35.000 y 45.000 millones de dólares para reconstruir infraestructura, vivienda e industria.

El empresario aseguró además que los cubanos que hoy viven en la isla no deben temer perder sus hogares en una futura transición.

“A ningún cubano se le va a desalojar de su casa. A ninguno”, afirmó.





Críticas al régimen y al papel de GAESA

Mas Santos también criticó al conglomerado militar GAESA, al que acusó de acumular miles de millones de dólares mientras la población sufre una profunda crisis económica.

“A GAESA le sobran fondos para poder proveer al pueblo cubano lo que necesita y no lo hacen”, afirmó.

El empresario calificó al sistema político cubano como un “Estado fallido” que solo responde a los intereses de la familia Castro.

“Estamos cerrando un ciclo”

Durante la entrevista, recordó el primer encuentro entre Trump y la comunidad cubana, ocurrido hace más de dos décadas en un evento organizado por la Fundación Nacional Cubano Americana.

“Es interesante cómo da un círculo completo”, dijo al referirse a ese momento y a su reciente reunión con el presidente en la Casa Blanca.

El empresario afirmó que su familia continuará trabajando por la libertad de Cuba, siguiendo el legado de su padre, el histórico líder del exilio, Jorge Mas Canosa.

“Todos los bienes que tenemos están al servicio de una Cuba libre”, aseguró.