Trump sobre Cuba: Llegaremos a un acuerdo de una forma u otra

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El presidente Donald Trump dijo el domingo que Cuba y llegará a un acuerdo con Cuba de una forma u otra.

"Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario", indicó.

En declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One, el presidente, que calificó a La Habana como una nación "fallida" aseguró: "Estamos hablando con Cuba, pero primero nos ocuparemos de Irán".

Las declaraciones del presidente se producen en un momento de máxima tensión de Washington con La Hababa, que se intensificó tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero.

El viernes, el gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció que se están dando conversaciones con EEUU, luego de semanas negándolo. Según dijo, se trata de un acercamiento autorizado por el general Raúl Castro.

Horas antes del anuncio de Díaz-Canel, el régimen de La Habana informó que en los próximos días excarcelará a 51 presos como parte de sus acuerdos con el Vaticano.

Los cubanos llevan más de una semana protestando en las calles en medio de la peor crisis que ha vivido el país en décadas.