Piden a diplomáticos en Cuba no abandonar al pueblo que protesta en las calles (VIDEO)

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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) hizo un llamado urgente a varios países democráticos para proteger a los manifestantes y opositores cubanos.

La declaración se enmarca en las protestas de Morón donde miles de personas se congregaron frente a la sede del gobierno y el Partido Comunista, predieron fuego, lanzaron piedras y saquearon el edificio, en señal del hartazgo en que vive la mayoría de los cubanos sin electricidad, agua ni alimentos.

En un comunicado oficial sobre las protestas en Morón la noche del 13 y madrugada del 14 de marzo de 2026, el grupo con sede en Madrid, pide específicamente Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, República Checa y Suecia actuar.

"Hacemos un llamado urgente a Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, República Checa y Suecia, para que, cada uno desde su visión, realicen actuaciones concretas para proteger a manifestantes, activistas y opositores. Pedimos a las democracias que mantengan su personal diplomático en la Isla como garantía de observancia de los derechos humanos", manifestó el OCDH.

Finalmente, reiteraron que, ante este fin de ciclo histórico marcado por el colapso económico y social del régimen, la única salida es una transición pacífica hacia la democracia y las libertades, que devuelva la soberanía al pueblo cubano.

Subrayaron que no es justo que, por el interés y beneficio de unos pocos, se condene a todo un pueblo a esta situación.

Justicia 11J emitió una alerta urgente en la madrugada del 14 de marzo destacando la interrupción de internet en la zona, que limita la verificación independiente de los hechos y dijeron que permanecerían atentos a la evolución y a nueva evidencia para documentar violaciones.

Por su parte, Cubalex ha alertado que la ola de protestas y cacerolazos iniciada desde el 6 de marzo se han reportado al menos 14 detenciones confirmadas en todo el país.