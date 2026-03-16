Trump dice que Venezuela logrará cifras récord en producción de petróleo 

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“Millones de barriles de petróleo están siendo extraídos y ha sido de gran ayuda y de gran beneficio para ellos”, dijo el presidente Donald Trump al referirse a la producción petrolera venezolana, que muy pronto podría alcanzar cifras “que nunca antes habían podido lograr”, aseguró.

Durante un almuerzo con la junta directiva del Centro Trump-Kennedy este lunes en la Casa Blanca, el mandatario republicano calificó a la relación con Venezuela de “fantástica”. “La presidenta [Delcy Rodríguez] ha hecho un trabajo realmente bueno. Nos llevamos muy bien”, destacó.

El presidente Trump mencionó que en EEUU se han habilitado refinerías en Texas para procesar el crudo venezolano. “Hemos sacado millones de barriles de petróleo y los hemos llevado a Houston y a otros lugares. Ha sido una gran relación y cada vez está pasando más”, dijo.

De acuerdo con el republicano, Venezuela es “una fuente tremenda de petróleo” y destacó que “las grandes compañías están entrando y, en un período bastante corto, estarán produciendo cifras que nunca antes habían podido lograr. Hay mucho petróleo bajo esa tierra”, precisó.

El pasado 14 de marzo, la bandera de los Estados Unidos volvió a ondear en la embajada estadounidense en Caracas, la capital de Venezuela, exactamente siete años después de ser arriada tras el rompimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países ese día pero del año 2019.

“Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos, exactamente siete años después de haber sido retirada”, escribió en la red social X Laura Dogu, encargada de negocios de la sede diplomática estadounidense en Caracas.

“Una nueva era ha comenzado para las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Seguimos con Venezuela”, escribió la diplomática, quien compartió, además, un vídeo del momento en el cual junto a marines estadounidenses iza la bandera en una explanada frente a la embajada.

“La bandera representa la oportunidad, la esperanza y la libertad. Representa el sacrificio, la lucha y la superación de desafíos aparentemente insuperables. El izamiento de la bandera hoy simboliza todo lo que está por venir para los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”, dijo la embajadora Dogu.

Tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero, la Administración Trump ha relanzado su relación con Venezuela, estableciendo tres fases para el país: estabilización, recuperación (reconciliación) y transición a la democracia.

En las últimas semanas, varios funcionarios estadounidenses han visitado Venezuela, entre ellos el director de la CIA, John Ratcliffe; el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, así como los secretarios Chris Wright y Doug Burgum, de Energía y del Interior, respectivamente.