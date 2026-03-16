Trump: Será un honor liberar a Cuba

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El presidente Donald Trump dijo este viernes en la Casa Blanca que sería un “gran honor liberar o hacerse cargo de Cuba”, una "isla hermosa con personas maravillosas", a quienes el régimen de los Castro han tratado muy mal.

“Realmente creo que tendré el honor de hacerme cargo de Cuba y hacer las cosas bien allí. Es un gran honor. Hacerme cargo de Cuba de alguna forma, es decir, ya sea liberándola o haciéndome cargo de ella”, afirmó el mandatario.

Durante un intercambio con la prensa en la Oficina Oval, al responder a una interrogante sobre si el caso de Cuba se parecerá a lo sucedido en Irán o en Venezuela, el mandatario enfatizó: “Eso no se lo puedo decir”.

“Lo que sí puedo decirte es que están hablando con nosotros. Es una nación fallida. No tienen dinero. No tienen petróleo. No tienen absolutamente nada. Tienen buenas tierras. Tienen un paisaje hermoso, ¿sabes?”, agregó.

El Presidente se refirió al éxito de los exiliados cubanos en Estados Unidos. “Vinieron aquí y se hicieron ricos. Son gente muy emprendedora, muy inteligente; saben mucho, especialmente los de Florida”, precisó.

El presidente Trump anunció que recientemente había compartido “con una persona fantástica que es cubana y que hizo una fortuna en el negocio del azúcar; ya sabe, la familia Fanjul, ¿verdad?”.

“Y esta familia quiere volver a Cuba para visitarla. Tienen ese deseo. No han regresado. Me estaban preguntando precisamente sobre eso. Quieren volver. Y no solo los Fanjul, muchos cubanos han dicho que les encantaría volver”.

Trump destacó los atractivos de la Isla para el turismo y aseguró que durante toda su vida ha estado escuchando sobre Estados Unidos y Cuba y siempre se repite la misma pregunta: “¿Cuándo actuará Estados Unidos?”

El mandatario también hizo referencia al carácter violento de la dictadura cubana desde la llegada al poder de Fidel Castro y luego con su hermano Raúl, al frente del régimen.

“Líderes muy violentos. Castro fue un líder muy violento. Su hermano es un líder muy violento. Extremadamente violento. Así es como gobernaban. Gobernaban mediante la violencia”.

“Pero a mucha gente le gustaría volver”, concluyó.

Este fin de semana, el presidente Trump también se refirió a La Habana a bordo del avión presidencial. “Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario”, indicó.

Sin embargo, adelantó que “primero nos ocuparemos de Irán, y luego de Cuba, una nación fallida”. Entretanto, este lunes millones de cubanos en la Isla están sin electricidad en el segundo apagón general del mes de marzo.