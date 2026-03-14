Congresistas cubanoamericanos expresan respaldo a manifestantes en Morón

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Los congresistas cubanoamericanos expresaron solidaridad con los manifestantes cubanos, que han salido a las calles en distintas regiones de la isla, durante ocho jornadas consecutivas, para exigir libertad y el fin de la dictadura.

El congresista Carlos A. Giménez, representante por el distrito 28 de Florida, publicó en X mensajes de apoyo directo al pueblo de Morón, que protaginizó un levantamiento inédito contra la sede municipal del Partido Comunista.

Con consignas como #SOSCuba y FREE CUBA NOW!, el cubanoamericano en uno de sus posts, escribió: “¡Todo nuestro respaldo para el pueblo de #Morón que está en las calles exigiendo sus derechos! ¡Basta ya de la dictadura que pisotea a los cubanos!”.

Giménez Compartió también un video condenando la represión y llamando a apoyar a los cubanos que luchan por la libertad, describiendo la rebelión contra la "dictadura malvada" y urgiendo a relegar al régimen al "montón de cenizas de la historia".

Mario Díaz-Balart, una figura clave en la política hacia Cuba en el Congreso de EEUU, publicó un mensaje expresando solidaridad con el pueblo cubano en el contexto de las protestas en curso, incluyendo las de Morón: " #makecubagreatagain ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad para el pueblo cubano! ¡Libertad para todos los presos políticos! #PatriaYVida".



Este mensaje, con el hashtag #makecubagreatagain es una variación del Make America Great Again, impulsado por el presidente Donald Trump en sus dos contiendas presidenciales y con el que apela a trabajar para desarrollar una mejor nación.

Díaz-Balart, el presidente de la Subcomisión de Seguridad Nacional y Departamento de Estado en el Comité de Apropiaciones de la Cámara, ha sido consistente en su línea dura contra el régimen.

En entrevistas recientes con Martí Noticias, el cubanoamericano rechazó cualquier "oxígeno" o concesiones al gobierno cubano, y advirtió que el régimen "no va a sobrevivir" los años de Trump.

Por su parte, la congresista María Elvira Salazar, representante por Florida, también reaccionó públicamente a la ola de protestas en Cuba, incluyendo los eventos en Morón y otras zonas.

"El pueblo cubano no quiere continuidad, quiere LIBERTAD. #SOSCUBA", escribió la cubanoamericana que compartió un post de Rosa María Payá, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para la hija de Oswaldo Payá, esto refleja que "la única opción del pueblo es la libertad".

La senadora republicana por Florida, Ashley Moody afirmó que durante décadas el régimen cubano ha silenciado la disidencia y ha negado a su pueblo las libertades básicas, y destacó que las protestas en la isla constituyen un poderoso recordatorio de que el deseo de libertad no puede ser extinguido.

La senadora expresó que Estados Unidos se mantiene firme junto al pueblo cubano que exige democracia, libertad y oportunidades, en un claro respaldo a las demandas ciudadanas.



