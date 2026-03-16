Otro apagón masivo en Cuba

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Cuba sufrió este lunes otro apagón masivo, el segundo en el mes de marzo. Según las autoridades, se trata de una caída total del Sistema Electroenergético Nacional.

El Ministerio de Energía y Minas informó en redes sociales que se investigan las causas, sin ofrecer más detalles.

El apagón general se produce tras varios días de prolongados apagones y protestas en todo el país.

El domingo más de la mitad de la isla estuvo a oscuras de manera simultánea en el horario de mayor consumo, de acuerdo con datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

Actualmente, nueve de las dieciséis unidades termoeléctricas que conforman el SEN se encuentran fuera de servicio, ya sea por averías o por mantenimientos que se han prolongado debido a la falta de piezas de repuesto, entre otros factores.

Cuba entró este lunes en su décima jornada consecutiva de protestas en medio de los prolongados apagones, escasez de agua potable y deterioro de la vida en el país.

En el municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, se registró una de las mayores manifestaciones. Los cubanos recorrieron varias calles sonando calderos hasta concentrarse frente a la estación de policía y, posteriormente, en la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC), la única fuerza política permitida en la isla.

Al grito de “¡Libertad!”, “¡Abajo la dictadura!”, “¡No tenemos miedo!”, “Patria y Vida” y críticas directas al gobernante Miguel Díaz-Canel, prendieron fuego en frente al edificio de gobierno y saquearon la sede del PCC.

Con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Cuba perdió a su principal proveedor de crudo. Mientras Washington aumenta la presión sobre La Habana, el presidente Donald Trump, ha asegurado que se encargará de la isla.

El domingo, el presidente aseguró a bordo del Air Force One que llegarán a un acuerdo con Cuba de una forma u otra.

"Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario", indicó.