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Cuba al Día con Jorge Mas Santos y Emilio Morales

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Cuba al Día con Jorge Mas Santos y Emilio Morales

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El empresario y director de la FNCA asevera que el 2026 es el año de la libertad de Cuba. Agregó que el gobierno estadounidense mantiene un compromiso firme con la libertad del pueblo cubano y descartó que Washington esté buscando un acuerdo que permita la continuidad del régimen en la isla

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