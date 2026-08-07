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Cuba al Día

Cuba al Día con Rolando Cartaya

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Cuba al Día con Rolando Cartaya

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Una investigación de la Fundación para los DDHH en Cuba continúa poniendo nombres y rostros a funcionarios señalados por participar en actos de represión en la isla y vinculados a la Seguridad del Estado. La ONG podría haber identificado al menos 156 personas residiendo en Los Estados Unidos

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