Exitoso empresario cubano reconocido con la Medalla de la Libertad Truman-Reagan (VIDEO)

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El 17 de marzo de 2026, la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo (VOC, por sus siglas en inglés) otorgó la Medalla de la Libertad Truman-Reagan a Máximo Álvarez, quien emigró a los Estados Unidos como parte de la Operación Pedro Pan y se convertió en un exitoso empresario.

La medalla reconoce la lucha de Álvarez contra el comunismo y su inquebrantable apoyo a la libertad en los Estados Unidos.

El empresario cubanoamericano fundador y presidente de Sunshine Gasoline Distributors, una de las mayores distribuidoras independientes de gasolina en Florida, con más de 500 estaciones suministradas y ventas anuales que superan los 500 millones de galones, llegó a los Estados Unidos con apenas 14 años.

"Haciendo uso de sus talentos y de la educación recibida gracias al milagro de la Operación Pedro Pan, Max formó una familia junto a su maravillosa esposa Esther, trabajó arduamente y construyó un próspero negocio en el sector petrolero, encarnando así la historia de éxito del inmigrante", dijo la Dra. Elizabeth Edwards Spalding, presidenta de la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo al reconocer al próspero exiliado cubano.

"Una y otra vez, Álvarez ha contribuido a la sociedad civil y ha dado ejemplo de ciudadanía a través de su liderazgo como empresario, de su generosidad como filántropo y de su participación en la política... Max hace de nuestro país un lugar mejor. Él sabe que la libertad es preciosa y frágil, y que debe ser valorada, defendida y enseñada de nuevo, cada día y a cada generación" dijo la también directora del Museo de Víctimas del Comunismo.

La ceremonia de entrega tuvo lugar en la emblemática Torre de la Libertad, que entre 1962 y 1974 sirvió como Centro de Refugiados Cubanos, brindando asistencia a cientos de miles de cubanos que buscaban asilo en los Estados Unidos.

"Recurrimos a la historia de Max para recordar a cada joven de 14 años que nunca deje de soñar, que nunca deje de ser agradecido, que nunca deje de creer en Dios, que se apoye en su familia y que luche siempre por la libertad", agregó por su parte la presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega.

Al aceptar la Medalla de la Libertad Truman-Reagan, Máximo Álvarez declaró: "Eventos como este realmente me hacen comprender cuán bendecidos somos en este gran país nuestro, el país más generoso del mundo. La razón por la cual soy miembro de esta gran organización no es solo para guardar luto por aquellas personas que han perdido la vida a manos de gobiernos comunistas, sino para recordar al mundo entero que no debemos olvidar. La próxima generación necesita comprender lo que ellos han sufrido".

"Soy cubano. Amo a Cuba. Quiero que Cuba sea libre. Pero amo a Estados Unidos, porque soy estadounidense", dijo el multimillonario.

En el evento, el cubanoamericano fue aclamado por los senadores Rick Scott y Ashley Moody, el gobernador de Florida, Ron DeSantis y Marcell Felipe, fideicomisario del Miami Dade College y presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana.

"Felicito a mi querido amigo Máximo Álvarez por haber sido galardonado con la Medalla de la Libertad Truman-Reagan por la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo. Max es la prueba viviente del Sueño Americano. Su historia debería contarse una y otra vez para que cada generación recuerde que la libertad nunca está garantizada, y que siempre estamos a tan solo una generación de perderla", escribió el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart.

"Su trayectoria es también un poderoso recordatorio de la grandeza de los Estados Unidos, un lugar donde la libertad, la oportunidad y la perseverancia pueden transformar incluso el pasado más difícil en un futuro lleno de promesas", dijo el representante floridano.