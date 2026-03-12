Fallece en Miami Marcelino Miyares, veterano de la Brigada 2506, empresario y activista cubano

Getting your Trinity Audio player ready...

Marcelino Miyares Sotolongo, expedicionario de la Brigada 2506 que desembarcó en Cuba en abril de 1961, falleció este miércoles en la ciudad de Miami.



Miyares Sotolongo, doctor en Ciencias Políticas de la Northwestern University y magíster en Relaciones Internacionales por Georgetown University, contaba con 89 años al momento de su muerte.



Combinó la actividad empresarial con un constante accionar político. Se distinguió por desarrollar una intensa y productiva gestión corporativa en el sector de las comunicaciones, particularmente en publicidad y televisión. Presidió MM Comunicaciones, una consultora de proyectos de medios masivos en las Américas con oficinas en Miami y Panamá.



A lo largo de su carrera, fue director creativo de más de 100 proyectos y campañas publicitarias, además de productor de numerosos programas televisivos, de la película “Amigos” y del documental “Nadie escuchaba”, del realizador Néstor Almendros.



Editó varios libros sobre la situación cubana, entre otros, “Cambios en Cuba 2012” y “Diálogos entre cubanos”, en el 2014.



Miyares, en su condición de opositor al sistema totalitario en Cuba, fue fundador de varias organizaciones contrarias al régimen de La Habana, y aunque tuvo diferencias estratégicas con algunos sectores del exilio, siempre prevaleció en su actuación política un estrecho y constante vínculo con el pensamiento demócrata cristiano.

Junto a figuras como Jose Ignacio Rasco, Ciro del Castillo y Héctor Caravallo, fue uno de los fundadores en el exilio del Partido Demócrata Cristiano.



“Marcelino fue un gran cubano, un hombre que se entrego por completo a la causa democrática cubana y al Partido que ayudo a fundar. Puedo atestiguar, que participo con sus propios recursos en numerosos encuentros internacionales con el único objetivo de denunciar la dictadura castrista, descanse en paz este gran cubano”, dijo a Martí Noticias Caravallo, quien colaboró estrechamente con Miyares.