Amancio Suárez, arquitecto mediático del exilio cubano en Miami

Getting your Trinity Audio player ready...

Amancio Víctor Suárez, empresario visionario y figura central del exilio cubano en Miami, falleció el 20 de febrero de 2026 en Miami, Florida, a los 89 años. Nacido el 13 de junio de 1936 en Cárdenas, Matanzas, Suárez encarnó el espíritu emprendedor y la determinación de una generación de cubanos que, desde el exilio, reconstruyeron sus vidas y moldearon el perfil económico, mediático y cívico del sur de la Florida.

Como empresario, fue fundador y CEO de Cosmo Electronics, una de las primeras compañías de origen cubano en cotizar en Wall Street, consolidándose como pionero en el ámbito tecnológico y financiero. Su éxito corporativo le permitió invertir en proyectos con profundo impacto comunitario y cultural.

En 1985 adquirió la estación WGBS-AM por 3.5 millones de dólares a Jefferson-Pilot Communications y la relanzó como Radio Mambí (WAQI-AM). La estación radial salió oficialmente al aire el 23 de octubre de 1985, fecha que marcaría el inicio de una nueva etapa en la radio hispana del sur de la Florida. Bajo su liderazgo, la emisora se convirtió rápidamente en una plataforma de análisis político y opinión que funcionó como contrapeso informativo dentro del mercado hispano, compitiendo directamente con WQBA. Para 1990, WAQI se había consolidado como la estación en español mejor posicionada en el mercado de Miami.

Desde sus inicios, Radio Mambí asumió una línea editorial firmemente anticastrista y anticomunista, convirtiéndose en tribuna esencial del exilio cubano. Fue durante décadas uno de los espacios más influyentes de opinión política en español en Estados Unidos. Su alcance fue tal que, según reportes de la época, su señal era interferida en Cuba para impedir que llegara a la isla.

Voces emblemáticas marcaron su identidad editorial, entre ellas Armando Pérez Roura, Agustín Tamargo y Rafael Díaz-Balart, quienes con sus análisis y comentarios convirtieron a la emisora en referencia obligada del debate político del exilio cubano. La estación no solo informaba: articulaba una postura ideológica clara frente al régimen de La Habana y servía de foro permanente para la defensa de la democracia en Cuba. En 1995, Suárez vendió su participación mayoritaria a Heftel Broadcasting, lo que convirtió a WAQI y WQBA en estaciones hermanas.

Su impacto como empresario y líder comunitario trascendió los medios. En el ámbito deportivo, fue propietario de los equipos Miami Freedom y Fort Lauderdale Strikers. Su compromiso con el deporte profesional también dejó huella en la historia del baloncesto en el sur de la Florida. En 1987, cuando la NBA anunció la expansión de la liga con nuevas franquicias, el grupo de Miami —respaldado financieramente por Ted Arison, fundador de Carnival Cruise Lines— obtuvo la concesión que daría origen a los Miami Heat. Entre los accionistas minoritarios fundadores se encontraban figuras como Billy Cunningham, Lewis Schaffel, Julio Iglesias, Robert Sturges, Raanan Katz y Amancio Suárez. Su participación como socio fundador minoritario formó parte del esfuerzo que consolidó a Miami como ciudad de franquicia NBA, marcando un antes y un después en el desarrollo deportivo de la región.

Asimismo, fue uno de los fundadores del Board of Trustees de la Florida International University (FIU) en 1990 y formó parte del Board de la Fundación FIU como director. Su contribución a ese centro educacional fue reconocido en el Congreso de Estados Unidos por la entonces legisladora federal Ileana Ros-Lehtinen. En el ámbito deportivo, fue además uno de los donantes más generosos de los programas atléticos de la universidad, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de sus instalaciones y equipos.

Amancio Suárez fue, ante todo, un cubano orgulloso de sus raíces y comprometido con la libertad de su país. Ayudó a cientos de cubanos llegados a EEUU en las décadas de los ochenta y noventa, empleando a muchos de ellos en las estaciones de radio. Fue instrumental en los planes de reunificar la familia del piloto militar cubano Orestes Lorenzo, proporcionando apoyo y participando en el encuentro de este con el ex líder soviético Mijail Gorbachev en Monterrey, México.

Durante la crisis de los balseros en 1994 apoyó los esfuerzos de la comunidad para que estos pudieran viajar a Estados Unidos y patrocinó el viaje de músicos como Celia Cruz y Willy Chirino a los campamentos de refugiados cubanos en Panamá.

Empresario audaz, pionero de la radio hablada en español y promotor del desarrollo deportivo en Miami, deja un legado profundo en la historia del exilio cubano y en la evolución de los medios hispanos en Estados Unidos. Su memoria perdura en la huella institucional que dejó: una estación que durante décadas no solo transmitió noticias y opiniones, sino que articuló la conciencia política de una comunidad entera.