Multitudinaria manifestación en Hialeah en apoyo al pueblo cubano (FOTOS + VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

Miles de cubanos se congregaron este martes en el parque Milander, en Hialeah, en una manifestación multitudinaria para expresar su respaldo al pueblo de Cuba, en medio de una de las crisis económicas, sociales y políticas más profundas que ha vivido la isla en los últimos años.

Entre banderas, pancartas y consignas de libertad, la comunidad cubana del sur de Florida volvió a tomar un espacio público para visibilizar la situación en la isla y exigir cambios.

El evento, promovido por la ciudad de Hialeah junto a personalidades del exilio cubano, tuvo un mensaje claro: “Cuba no está sola”.

El encuentro tuvo lugar en el parque Milander, uno de los espacios públicos más amplios de la ciudad, con capacidad para unas 30.000 personas. Según la policía de Hialeah, más de 7.000 asistentes participaron en la convocatoria.





Bajo el nombre de “Free Cuba Rally”, la jornada combinó música cubana y activismo. Participaron reconocidas figuras del exilio como Rosa María Payá, Orlando Gutiérrez Boronat, José Daniel Ferrer, Alexander Otaola y la senadora estatal Ileana García.



La manifestación inició con palabras de líderes locales y representantes del exilio, seguidas por la entonación de los himnos de Estados Unidos y Cuba.





La interpretación del himno cubano estuvo a cargo de la cantante Lena Burke, en un momento cargado de emoción que fue acompañado por los presentes.

Durante el evento, el jefe de la policía de Hialeah, Jorge Fuente, aseguró que la ciudad se mantiene preparada ante un eventual escenario de cambio en Cuba y reafirmó el compromiso de mantener la seguridad y el apoyo a la comunidad cubana en el exilio.



Por otra parte, la senadora estatal Ileana García, elogió la postura del presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, destacando la presión internacional ejercida hacia el régimen cubano.

Foto Galería: FOTOGALERÍA Exiliados, activistas, políticos y artistas se unen por una Cuba Libre La ciudad de Hialeah organizó la concentración por una Cuba Libre este martes para mostrar solidaridad con el pueblo cubano y apoyar las acciones de la Administración Trump para poner fin a las más de seis décadas de régimen comunista en la isla













Casi al finalizar, el alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, ofreció las palabras de cierre, en las que agradeció el respaldo de líderes políticos a nivel federal.

El mensaje final fue un llamado a la resistencia dentro de la isla y a la unidad fuera de ella. Los participantes insistieron en la necesidad de un cambio real en Cuba, la liberación de los presos políticos y el fin del sistema actual.



La manifestación se convirtió así en una muestra de unidad del exilio cubano en el Sur de la Florida, en un momento en que la crisis en la isla continúa agravándose y mantiene en vilo a millones de familias dentro y fuera de Cuba.