Exiliados piden a Trump que les permita ir a Cuba con flotilla de ayuda humanitaria

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Exiliados cubanos pidieron a la Administración Trump que haga una excepción en el decreto presidencial de 1996 que impide al Movimiento Democracia ejercer el derecho de entrar a aguas cubanas y llevar ayuda humanitaria directa al pueblo en la isla.

En conferencia de prensa en el Lummus Park, en el noroeste de Miami, el líder del movimiento Ramón Saúl Sánchez afirmó a Martí Noticias que este pedido es una respuesta al convoy internacional Nuestra América que llegaría a la isla el 21 de marzo con un cargamento humanitario.

“Le decimos al pueblo Cuba que el 21 salga a la calle, que vaya al Malecón y que pida que esa ayuda se la entreguen directamente”, dijo Ramón Saúl.

El líder del Movimiento Democracia retó a los organizadores del convoy internacional Nuestra América a “que entreguen esa ayuda a la gente ahí mismo, ante los ojos del mundo, en el Malecón”.

Un documento dado a la prensa por el Movimiento Democracia recuerda que el Decreto Presidencial 6867 fue firmado por el presidente Bill Clinton en marzo de 1996, tras el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y el ataque de guardafronteras del régimen al barco Democracia. Este decreto ha sido extendido cada año por cada uno de los presidentes, la más reciente de ellas en enero de 2026.

La activista Salomé García dijo a Martí Noticias que, además, están convocando a todos los exiliados para una manifestación el 21 de marzo, a las 11 de la mañana, en el Lummus Park con el fin de recoger firmas y pedirle a la Administración Trump la excepción a ese decreto presidencial y abogar por el derecho a regresar a Cuba.

“Pedimos que hagan una excepción para esta flotilla, teniendo en cuenta las experiencias de Ramón Saúl organizando más de 20 flotillas. Él quiere usar un barco grande donde pueda llevar ayuda humanitaria e internet a Cuba”, indicó.

Por su parte, Santiago Alpízar, abogado de inmigración y líder de Cubademanda, comentó a Martí Noticias como en las circunstancias actuales, tras la proclama presidencial de Trump en enero pasado sobre la emergencia nacional con respecto a Cuba, era perfectamente posible, en su opinión, que se levante cualquier otra restricción como la que solicita el Movimiento Democracia para hacer su flotilla.

“Eso permitiría que desde aquí desde Miami se pueda ir a Cuba con ayuda humanitaria para el pueblo cubano, sin intervención del gobierno en la entrega de este apoyo desde el exilio”, apuntó.