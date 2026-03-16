Caravana del exilio cubano en apoyo a las protestas en Cuba

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La céntrica avenida Bergenline, una de las principales arterias comerciales del área de North Hudson, en el condado de Hudson, Nueva Jersey, fue escenario el domingo de una caravana en apoyo a la libertad y la democracia en Cuba.

La vía atraviesa varias ciudades del norte de Nueva Jersey, entre ellas West New York y Union City, muy cerca de Nueva York.

Desde temprano comenzaron a verse matrículas de vehículos provenientes de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pennsylvania y Maryland, cuyos conductores participaron en el desfile a lo largo de millas por Bergenline Avenue.

La caravana concluyó muy cerca de donde se proyecta construir la Iglesia de la Caridad, en la calle 32 de Union City, también en el condado de Hudson.

“Aquí en New Jersey, donde hoy se ha llevado a cabo una caravana en apoyo a las protestas que se están realizando en Cuba contra la opresión del gobierno comunista, creemos que lo que se ha hecho hoy significa mucho para respaldar a distancia lo que está ocurriendo allá”, afirmó a Martí Noticias Luis Brizuela, uno de los manifestantes.

“Todos sentimos que estamos muy cerca, posiblemente más cerca de lo que hemos estado nunca en la historia de los 67 años de opresión, de una liberación, de una resolución favorable al problema que hoy enfrenta el pueblo cubano”, señaló.

"Creemos que este es el tipo de apoyo que necesitamos en cualquier clima, en cualquier situación, en cualquier estado de esta gran nación americana para respaldar a nuestros hermanos en Cuba”, afirmó.

El exilio cubano y también el venezolano acudió a Bergenline. Para los manifestantes, la lucha por la libertad en Cuba y la búsqueda de justicia para Venezuela forman parte de una misma agenda democrática en el hemisferio.

Union City ha sido desde la década de 1960 un refugio histórico para los cubanos que llegaron huyendo del comunismo.