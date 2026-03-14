"Cuba en el límite", Morón demostró que el pueblo sabe quién es el máximo responsable

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El activista cubano, Manuel Cuesta Morúa, dijo esta sábado a Martí Noticias que lo sucedido en la noche del viernes en Morón es la señal de que Cuba está en su hora límite.



El también presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, afirmó que en esta localidad del centro del país hay una combinación, una mezcla entre “hastío y desprecio” contra el régimen que ya se ha vuelto general el todo el país.



Cuesta Morua enfatizó que este desprecio por el gobierno, Morón lo demostró con un dramatismo simbólico porque hay claridad a la hora de identificar quién es el máximo responsable del problema.

El destacado opositor cree que La Habana debe leer bien las demandas del pueblo y que el país oficial no es el real, porque el país de su narrativa no es el que está gritando para buscar soluciones concretas, tanto emergentes como estructurales a los problemas que el pueblo está enfrentando.



Cuesta Morua subrayó que los términos que han llevado al régimen de Díaz-Canel a reconocer que sostiene negociaciones con Washington es algo “tremendo” para la historia de Cuba, porque entre el “gatillo y la mesa” sabe que es preferible la mesa.





El activista considera que quizá detrás de este asunto también hay cierta conciencia en determinados sectores del país, sobre que ya la gente no quiere saber nada del gobierno.



El opositor cubano considera que la única relación real que tiene el régimen con la sociedad es la de la coerción y represión.



Cuesta Morúa agregó que el gobierno ya no provee, no da transporte público, no da agua, no da alimentos, la salud y la educación implosionan y la única relación que tiene con sus ciudadanos es la de reprimirlos a traves de la policía y aquellos forzudos que les gusta dar golpes a gente pacífica".



El presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba concluyó que el principal conflicto que tiene el réginen, definitivamente no es con los Estados Unidos sino con su propio pueblo y en ese sentido cree que las negociaciones abren una oportunidad y hay que saberlas aprovechar con inteligencia buscando el mayor beneficio para el pueblo cubano.