Republicanos rechazan proyecto de ley de los demócratas sobre poderes de guerra en Cuba

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Senadores republicanos criticaron el proyecto de ley presentado por sus colegas demócratas que busca limitar los poderes de la Casa Blanca para emprender una eventual acción militar contra Cuba.

La propuesta, patrocinada por los legisladores Tim Kaine, de Virginia, Rubén Gallego, de Arizona y Adam Schiff, de California, busca que el presidente Donald Trump requiera autorización del Congreso antes de cualquier despliegue bélico contra la dictadura de Raúl Castro y Miguel Díaz Canel. Los patrocinadores alertan del "peligro de una escalada militar que ignore los procesos democráticos y constitucionales de los Estados Unidos".

El senador republicano Rick Scott, de la Florida, envió un contundente mensaje de rechazo en la red social X: “Los demócratas pasaron cuatro años apaciguando a los comunistas y congraciándose con dictadores en toda América Latina”.

“Ahora, están trayendo estas mismas tácticas al Congreso y haciendo todo lo posible para socavar la labor del Presidente de exigir rendición de cuentas al malvado régimen de Castro y Díaz-Canel. ¡Es repugnante! ¿De qué lado están los demócratas?”, se preguntó el senador floridano.

Por su parte, Ashley Moody, la otra senadora de la Florida, estado donde se asienta la mayor parte del exilio cubano, rechazó la propuesta de la bancada demócrata.

“Tras 67 años de opresión comunista, a medida que el régimen en Cuba comienza a desmoronarse, los demócratas del Senado se apresuran a apuntalarlo.

Desde cárteles hasta criminales, y ahora comunistas: los demócratas les cubren las espaldas. Sin duda alguna”, escribió Moody en X.

El presidente Trump ha defendido su estrategia para la región y asegura que su enfoque hacia cuba es estrictamente diplomático y económico, no bélico.

Tras calificar a la isla como una nación fallida bajo el régimen comunista, insiste en un cambio mediante negociaciones.

Precisamente, el gobernante designado Miguel Díaz Canel, en una alocución televisada en la mañana del viernes, reconoció que existen conversaciones con Estados Unidos, luego de que él mismo y los voceros de la dictadura negaran por semana la existencia de contactos entre La Habana y Washington.

El demócrata Kaine, uno de los patrocinadores de este proyecto, ya había presentado uno similar en enero, que fue rechazado por estrecho margen en el Senado, después del operativo militar de Estados Unidos para capturar y extraer al dictador Nicolás Maduro de Venezuela.