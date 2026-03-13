Demócratas buscan limitar poderes de guerra de Trump frente a Cuba

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Un grupo de senadores demócratas introdujo el jueves una resolución de poderes de guerra con el objetivo de prohibir que el presidente Donald Trump inicie acciones militares en Cuba sin la autorización previa y explícita del Congreso.



La iniciativa legislativa está encabezada por los senadores Tim Kaine (Virginia), Ruben Gallego (Arizona) y Adam Schiff (California). El grupo busca establecer un muro de contención legal, asegurándose que cualquier despliegue bélico pase por el escrutinio del Capitolio.

Kaine denunció que la Casa Blanca pretende utilizar a las Fuerzas Armadas como una "guardia palaciega para intervenir en el Caribe". Asimismo, advirtió sobre el peligro de una escalada militar que ignore los procesos democráticos y constitucionales de los Estados Unidos.



Por su parte, el presidente Donald Trump ha defendido su estrategia para la región, asegurando que su enfoque es estrictamente diplomático y económico, no bélico. El mandatario ha reiterado que su administración busca un cambio de régimen en Cuba a través de la negociación, tras calificar al gobierno cubano como una "nación fallida".

"Queremos un gran acuerdo para el pueblo de Cuba, pero tiene que ser un acuerdo justo. No estamos buscando un conflicto armado; el cambio se producirá desde un acuerdo, pero no vamos a permitir que sigan financiando el caos en la región", afirmó el presidente recientemente.

También el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aseguró esta semana que no cree que haya necesidad de enviar tropas estadounidenses a Cuba.

“No creo que exista la necesidad. Tampoco creo que haya apetito para enviar tropas estadounidenses a Cuba”, respondió el republicano que ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión presidencial, después del vicepresidente.





Pese a estas garantías, el senador Ruben Gallego lanzó una dura crítica contra el mandatario, acusándolo de traicionar sus promesas de campaña. "Él hizo campaña bajo la premisa de ‘América Primero’ (America First), pero ahora está claro que se ha convertido en un títere de los halcones de la guerra de su propio partido", sentenció Gallego.



Esta resolución sigue la estela de los esfuerzos demócratas iniciados en enero de 2026 para limitar el poder presidencial en el extranjero, tras la ejecución de la Operación Resolución Absoluta (Operation Absolute Resolve), que resultó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

En enero el Senado rechazó una resolución similar a la de Cuba, que intentaba impedir nuevas acciones militares de la Administración Trump en Venezuela.

Ese documento también fue patrocinado por el senador Kaine y argumentaba que el despliegue de las fuerzas militares en el Caribe y, en particular, la acción militar en contra de Venezuela, debió ser consultado con el poder legislativo.