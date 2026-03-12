Díaz-Balart niega que EEUU esté negociando con el régimen cubano: Son conversaciones

Getting your Trinity Audio player ready...

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart afirmó en entrevistas con varios medios del sur de Florida que Estados Unidos ha sostenido contactos con personas vinculadas al régimen cubano, pero insistió en que esos intercambios no constituyen negociaciones con La Habana.

En declaraciones a Telemundo, el legislador republicano rechazó reportes periodísticos que citaban fuentes anónimas sobre supuestas negociaciones entre Washington y el gobierno cubano.

“Un artículo que ha sido cubierto por otros medios noticiosos con fuentes anónimas han dicho cosas que realmente no son ciertas”, aseguró Díaz-Balart.

El congresista reconoció que ha habido contactos con figuras cercanas al exgobernante Raúl Castro, pero subrayó que esos intercambios no implican concesiones ni un proceso formal de negociación.

“Han habido conversaciones con altos funcionarios alrededor del tirano Raúl Castro, sí, pero estas no son negociaciones”, afirmó. “Son el mismo tipo de conversaciones que el presidente y otros tuvieron con el régimen de Maduro”.

Díaz-Balart comparó esos contactos con los que la administración del presidente Donald Trump ha mantenido con gobiernos considerados adversarios por Washington, incluidos Venezuela e Irán.

“No quiero hablar en detalles de qué se dice en conversaciones, pero a Maduro no le dieron concesiones, no le permitieron comprar tiempo o burlarse de Estados Unidos; le dieron opciones, no las tomó y mira lo que pasó”, dijo.

El legislador añadió que la política estadounidense hacia Cuba forma parte de una estrategia más amplia de presión contra gobiernos que Washington considera autoritarios.

“El presidente y el secretario de Estado han estado muy claros en este tema. Trump lo dijo: el régimen (de La Habana) está en las últimas, le queda poco tiempo”, señaló.

En una entrevista con el Miami Herald, Díaz-Balart sostuvo que la actual administración estadounidense no aceptaría una transición limitada dentro del mismo círculo de poder en Cuba.

“Los cambios parciales no son aceptables; el concepto de Raúl sin Raúl no es aceptable para esta administración”, afirmó.

El congresista también habló con CBS News, donde reiteró que la política de Washington busca un cambio político en la isla.

“Este presidente, Donald Trump, y este secretario de Estado, Marco Rubio, han dicho que ese régimen no es una opción aceptable para este hemisferio”, afirmó Díaz-Balart. “Están tomando medidas muy importantes para asegurar que finalmente se produzca un cambio en la isla”.

El legislador también rechazó versiones periodísticas que sugerían que los contactos entre ambos países podrían centrarse en reformas económicas en lugar de un cambio político más amplio.

“Ese artículo no es exacto”, dijo. “Quiero ser muy claro: ha habido múltiples conversaciones con personas de las altas esferas del régimen, pero no son negociaciones”.

Díaz-Balart agregó que La Habana enfrenta un escenario cada vez más limitado en el plano internacional.

“Se le están cerrando las opciones y deberían aprender de Irán y Venezuela”, señaló.