Casa Blanca: Trump cree que el régimen cubano está destinado a caer

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes en su habitual contacto informativo con los medios, que el presidente Trump cree, basado en hechos, que el régimen cubano está destinado a caer.

“Cuba se encuentra claramente en una situación muy débil desde el punto de vista económico. La gente está pidiendo ayuda desesperadamente. Y el presidente cree y sabe que el régimen cubano quiere un acuerdo”, afirmó.

De acuerdo con la funcionaria, la Administración atiende activamente esta situación, por eso el secretario de Estado, Marco Rubio, "ha estado involucrado en esas conversaciones siguiendo instrucciones del presidente”, acotó.

El pasado fin de semana, durante la Cumbre “Escudo de las Américas” en la ciudad de Doral, el presidente Trump afirmó que “se encargará de Cuba” y que la dictadura de Castro/Díaz-Canel está “en el final del camino”.

“No tienen dinero, no tienen petróleo, tienen una mala filosofía y han sido malos desde hace mucho tiempo. Y antes recibían dinero de Venezuela, recibían petróleo de Venezuela, pero ya no tienen dinero de Venezuela”, dijo.

“Cuba es un desastre. Pero he escuchado tanto sobre Cuba y Cuba está en sus últimos momentos, tal como es ahora. Tendrá una gran nueva vida, pero está en sus últimos momentos de vida tal como está actualmente”, destacó.

En las últimas semanas el presidente Trump se ha referido a Cuba afirmando que el régimen “está al caer”. También ha mencionado el papel del secretario Rubio en las conversaciones con “personas de alto nivel”.

El lunes dijo que La Habana llegaría a un acuerdo. "Tal vez sea una toma amistosa, tal vez no", destacó.