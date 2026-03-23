Llaman a desterrar la ideología comunista en un cambio en Cuba

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La ideología comunista debería ser desterrada una vez que Cuba sea libre, expresaron participantes de un foro este lunes en el Museo de la Brigada 2506, en Hialeah Gardens, sobre el impacto de la ideología comunista en la isla, con el vicegobernador de la Florida, Jay Collins, y miembros del exilio cubano en Miami.

Collins alertó en el foro -que contó con la presencia de varios empresarios cubanoamericanos- sobre el reciente anuncio del régimen de que permitiría negocios privados de exiliados cubanos.

“No podemos comenzar el comercio hasta que el régimen cubano cambie. Las personas que han mentido, engañado y se han opuesto a la libertad, nunca cambian. Tiene que haber un cambio de régimen. Lo sabemos, y el pueblo cubano está luchando por ello”, afirmó Collins.

Otro participante en el evento, el exoficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Félix Ismael Rodríguez, declaró a Martí Noticias que “definitivamente el Partido Comunista no tiene cabida en una democracia en Cuba”.

“El comunismo ha tenido una influencia extraordinaria y ha propagado esa ideología funesta para todo el mundo”, afimó el también miembro de la Brigada 2506. Para Rodríguez, sin embargo, hoy se estaría más cerca que nunca del fin del régimen comunista en Cuba.

“Hay un gran descontento en la isla. No hay electricidad. No hay agua. No hay nada. Creo que en este año veremos una Cuba libre”, apuntó.

El coronel retirado del ejército de Estados Unidos y expresidente de la Brigada 2506, Johnny López de la Cruz, aseveró que “está muy esperanzado de que llegue a un resultado positivo el fin del régimen comunista en Cuba”.

“Ojalá pronto el cubano pueda ser libre porque el comunismo es una doctrina horrible”, dijo.

Max Alvarez, CEO de Sunshine Gasoline Distributors, señaló que “el comunismo es un cáncer. "Por ello es muy importante recordar que el futuro del mundo es la juventud y tenemos que enseñarles a los muchachos lo destructivo que es esa ideología para el mundo”.

Manuel Granados, también coronel retirado del ejército estadounidense y miembro de la Brigada 2506, es de los que considera que al Partido Comunista habría que desterrarlo inmediatamente de una Cuba en libertad.

“Ha sido un sistema desestabilizador completamente en todo el continente y hasta en África”, señaló Granados.

El foro abordó además la importancia de que la Florida continúe siendo un estado líder en el apoyo al pueblo cubano en su lucha por el fin del régimen comunista en la isla.