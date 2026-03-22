Cuba negó ingreso de combustible a la Embajada de EEUU en La Habana

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El régimen cubano rechazó formalmente una solicitud de la Embajada de Estados Unidos en La Habana para importar el diésel destinado a sus generadores eléctricos, según confirmó este domingo una fuente diplomática estadounidense a Martí Noticias.

La negativa se produjo tras el arribo del combustible al puerto del Mariel y fue comunicada oficialmente mediante una nota diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, señaló el pasado viernes que la crisis energética y social en la isla es responsabilidad exclusiva del régimen cubano.

“Cuba es un desastre y se debe a que su gobierno comunista no funciona. No tengo novedades al respecto, más allá de que esto ha ocurrido durante 67 años. Son un desastre y la situación está peor que nunca”, aseveró Rubio en una entrevista con Fox News.

Por su parte, la Cancillería cubana tildó de "descarada" la petición de ingreso de combustible para la embajada estadounidense, según un reporte de The Washington Post que cita a fuentes diplomáticas.

El MINREX argumentó que resulta contradictorio solicitar facilidades para la importación de energía cuando, según La Habana, es el propio embargo el que obstaculiza el suministro de combustible y piezas de repuesto para el sistema eléctrico nacional, señala el reporte del Post.

Rubio aclaró recientemente desde la Casa Blanca que los subsidios externos a Cuba se acabaron: "La economía de Cuba no funciona. Ha sobrevivido gracias a los subsidios de la Unión Soviética y, ahora, de Venezuela. Ya no reciben subsidios, por lo que se encuentran en serios aprietos".

Este cruce ocurre en un contexto crítico para Cuba, marcado por apagones prolongados y el impacto de las sanciones de la administración Trump a los envíos de crudo ruso y venezolano, lo que ha limitado la capacidad energética de la isla.