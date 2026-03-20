EEUU prohíbe explícitamente el envío de petróleo ruso a Cuba

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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha actualizado sus regulaciones para prohibir explícitamente que Cuba reciba petróleo crudo o productos petrolíferos refinados de origen ruso.

Esta medida, confirmada este jueves por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), añade a la isla a la lista de destinos restringidos para cualquier transacción relacionada con la venta, entrega o descarga de hidrocarburos rusos.

El congresista (R-FL) Carlos Giménez celebró la noticia exhortando al presidente Donald Trump a mantener la máxima presión sobre el régimen de La Habana.

"El pueblo cubano se está levantando y el régimen ya no se puede mantener por sí mismo", dijo a la cadena CNN. Y agregó: "Le pido [a Trump] que le deje en claro al régimen que no se le ocurra oprimir al pueblo".

La prohibición forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para restringir el flujo energético de Moscú hacia ciertos aliados, en el marco de un 'bloqueo marítimo' y sanciones dirigidas específicamente contra el régimen cubano.

Una nueva actualización de la licencia del Tesoro estadounidense autoriza temporalmente la venta de petróleo ruso cargado antes del 12 de marzo de 2026, estableciendo el plazo límite hasta el 11 de abril de ese mismo año. Esta medida excluye expresamente a jurisdicciones sensibles como Cuba y Corea del Norte.