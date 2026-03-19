Bessent: Cuba vive un "cambio de régimen en cámara lenta"

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este jueves que el colapso económico y energético de la isla apunta a un desenlace inevitable.



"Con Maduro fuera de Venezuela, parece que Cuba está experimentando un cambio de régimen en cámara lenta", afirmó el funcionario en declaraciones a Fox Business.

Bessent se refirió además al actual conflicto en Oriente Medio. "Irán, un país que promueve el terrorismo globalmente, tiene su poder militar degradado; ya no son capaces de proyectar poder", explicó, haciéndose eco de la estrategia de Trump de "encargarse de Irán antes que de Cuba".

La visión del secretario del Tesoro coincide con múltiples declaraciones del presidente Donald Trump, quien esta semana describió a Cuba como una nación fallida debilitada.



"Creo que tendré el honor de tomar Cuba de alguna forma", afirmó Trump desde la Casa Blanca el pasado lunes. El mandatario subrayó la vulnerabilidad actual de la isla tras el bloqueo petrolero impuesto en enero: "No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada... Puedo hacer lo que quiera con ella, si quieren saber la verdad".

Mientras el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, exige una liberalización política total de Cuba para levantar las sanciones, el gobernante del país caribeño, Miguel Díaz-Canel, ha calificado la postura de Washington como una “agresión externa” que se encontrará con una "resistencia inexpugnable".

Sumándose a la postura de Washington, el congresista cubanoamericano Carlos Giménez ha enfatizado que la debilidad extrema del régimen representa una oportunidad histórica. En un comunicado oficial reciente, el legislador afirmó: "El régimen brutal en Cuba se enfrenta a más presión interna que nunca, y Estados Unidos debe apoyar al valiente pueblo cubano eliminando el acceso de la dictadura a cualquier divisa y recurso utilizado para seguir reprimiéndolos. El momento es ahora".