Congresistas aplauden decisión de Costa Rica de romper relaciones con el régimen cubano

Getting your Trinity Audio player ready...

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart expresó su respaldo a las medidas diplomáticas contra el régimen cubano, tras la decisión de Costa Rica de cerrar su embajada en La Habana.

"Aplaudo la decisión basada en principios y el firme liderazgo del Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chavez, al expulsar a los diplomáticos del régimen castrista", escribió el legislador en sus cuenta en X.

Díaz-Balart recordó que "Costa Rica continúa siendo un socio clave de Estados Unidos en el avance de prioridades compartidas de seguridad regional, incluyendo la lucha contra el narcoterrorismo, el combate al crimen internacional, la migración responsable y la confrontación de amenazas antiestadounidenses como las que representa el régimen en Cuba".

Este miércoles Chaves, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con La Habana y ordenó el cierre de la Embajada en la isla.

“El gobierno de Costa Rica no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba, en vista del maltrato, la represión, las condiciones indignas que tienen a los habitantes de esa isla hermosa”, indicó.

A inicios de marzo Ecuador declaró “persona non grata” al embajador del régimen cubano, Basilio Antonio Gutiérrez García, y a todo el personal diplomático, consular y administrativo de la embajada cubana en Quito.

En ese sentido, el congresista cubanoamericano apuntó: "Ecuador actuó. Ahora Costa Rica ha hecho lo propio. Otros países de la región deberían seguir este ejemplo".

Carlos Giménez, también congresista cubanoamericano por Florida, felicitó la medida del presidente Chavez.

"Desde el Congreso de Estados Unidos, felicitamos a la hermana República de Costa Rica por su solidaridad inquebrantable con el pueblo de Cuba", comentó.

"Es todo un honor trabajar de cerca con los líderes costarricenses, su presidente, presidente-electa, canciller y excelente embajadora en Washington. La alianza entre Costa Rica y USA es más fuerte que nunca y seguiré luchando para fortalecer los vínculos entre nuestras naciones", agregó.

Según Chavez, al que le quedan aproximadamente 1 mes y 20 días en la presidencia, el próximo gobierno de Laura Fernández, respalda la medida.

“Esta decisión fue hecha en consulta con ella y ella la aprueba, y está dispuesta, la señora presidente, con su permiso, lo puedo decir y va a mantener la línea”, aseguró.