Personal de la embajada de Cuba en Ecuador abandona la sede diplomática

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) anunció este viernes el cese definitivo de las operaciones de su embajada en Ecuador, luego de que el gobierno de Daniel Noboa declarara “persona non grata” al embajador Basilio Antonio Gutiérrez García y la expulsión del personal consular y administrativo.

"Ante la imposibilidad de mantener una representación diplomática, ha decidido prescindir del inmueble utilizado como sede de la Embajada de Cuba, y retirar, con efecto inmediato, todos los atributos y símbolos identificativos de su misión diplomática en Quito", recoge el comunicado.

Imágenes y videos publicados por medios locales mostraron el momento en el que los cubanos abandonaban el inmueble.

Según el texto de la Cancillería cubana, el conflicto escaló el pasado 4 de marzo cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador notificó la expulsión inmediata de los funcionarios.

El presidente Daniel Noboa ha marcado una clara distancia con los bloques regionales alineados con La Habana, priorizando una agenda de seguridad interna y un estrecho vínculo con Washington.

Según el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, “el Estado receptor puede, en cualquier momento y sin tener que explicar los motivos, declarar a cualquier miembro de una misión diplomática como persona non grata”.

Esta semana los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart elogiaron la decisión del gobierno de Ecuador.

“Aplaudo al presidente Daniel Noboa por enfrentar a un régimen que no solo oprime a su propio pueblo, sino que exporta represión, desestabilización y miseria por todo el hemisferio”, dijo Salazar.

"La decisión contundente de Daniel Noboa, una medida que responde a los intereses de seguridad nacional del Ecuador, reafirma su liderazgo basado en principios y fortalece la cooperación en defensa y seguridad entre Estados Unidos y Ecuador. Otros países deben seguir este ejemplo”, afirmó Díaz-Balart.