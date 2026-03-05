Congresistas aplauden a Ecuador por expulsar al personal diplomático cubano

Getting your Trinity Audio player ready...

Los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart elogiaron la decisión del gobierno de Ecuador de expulsar a todo el personal diplomático, consular y administrativo, de la embajada de Cuba en Quito.

“Ecuador envía un mensaje claro a toda la región: ya basta con la dictadura cubana”, dijo Salazar en una declaración difundida en redes sociales. “Aplaudo al presidente Daniel Noboa por enfrentar a un régimen que no solo oprime a su propio pueblo, sino que exporta represión, desestabilización y miseria por todo el hemisferio”.

La legisladora agregó que, a su juicio, “cada vez más países están despertando y uniéndose para acelerar el fin de la dictadura terrorista cubana”.

El congresista Mario Díaz-Balart también respaldó la medida y destacó sus implicaciones en materia de seguridad regional.

“Aplaudo la decisión contundente de Daniel Noboa, una medida que responde a los intereses de seguridad nacional del Ecuador, reafirma su liderazgo basado en principios y fortalece la cooperación en defensa y seguridad entre Estados Unidos y Ecuador. Otros países deben seguir este ejemplo”, afirmó.

El gobierno ecuatoriano comunicó la expulsión a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a la sede diplomática cubana. El artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas permite declarar persona non grata a miembros de una misión extranjera sin necesidad de explicar los motivos.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa publicó en redes sociales un video que muestra a una persona quemando documentos en la azotea de la embajada cubana en Quito tras conocerse la orden de expulsión. El mandatario acompañó la publicación con el mensaje: “parrillada de papeles”.

La cancillería cubana dijo que la medida refleja el “desprecio del actual Gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional”.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Quito planea romper completamente las relaciones diplomáticas con Cuba. Sin embargo, la expulsión simultánea de todo el personal diplomático cubano representa uno de los episodios más tensos entre ambos países en los últimos años.