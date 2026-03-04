Ecuador expulsa al embajador y a todo el personal diplomático de Cuba en Quito

Getting your Trinity Audio player ready...

Ecuador declaró “persona non grata” al embajador del régimen cubano, Basilio Antonio Gutiérrez García, y a todo el personal diplomático, consular y administrativo de la embajada de la dictadura cubana en Quito, la capital.

En una carta enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a la sede diplomática del régimen se les informa que, conforme a las reglas internacionales, deberán abandonar el país en 48 horas.

Hasta el momento no han trascendido las causas de la decisión del Gobierno de Daniel Noboa, que se ampara en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas para justificar la expulsión.

El texto estipula que “el Estado receptor puede, en cualquier momento y sin tener que explicar los motivos, declarar a cualquier miembro de una misión diplomática como persona non grata”.

Entretanto, Ecuador dio por terminadas las funciones de José María Borja López como embajador en La Habana, reporta El Comercio. Se desconoce si el Gobierno ecuatoriano planea romper las relaciones diplomáticas con Cuba.

Noticia en Desarrollo